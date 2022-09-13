Интимная пластика: кому и зачем она нужна

Тема статьи посвящена особой области медицины, которой могут заниматься врачи разных специальностей. Интимной пластикой могут заниматься у мужчин урологи и андрологи, а у женщин — гинекологи. Но и тем и другим могут заниматься с большим успехом пластические хирурги.

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Андрей Истранов Пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная»

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Прецизионная техника и особенности работы с мягкими тканями пластическими хирургами зачастую позволяют получить наилучший результат. Интимная пластика решает ряд проблем, которые могут сильно влиять на психологическое состояние человека и его самооценку. Они могут привести к сложностям в интимных отношениях и разрушить личную жизнь. Причинами для обращения пациентов к специалистам по вопросам интимной пластики могут быть как сугубо медицинские (врожденные и приобретенные проблемы урогенитальной области), так и банально эстетические с желанием повысить качество половой жизни.

Самым частым запросом у женщин является коррекция увеличенных малых половых губ, которые или изначально имели большой размер, или же «растянулись» после беременностей и родов. Хирургия позволяет изменить формы или размеры половых губ. Необходимость коррекции обусловлена психологическим и физическим дискомфортом, который испытывает женщина при деформациях половых губ. Например, при ходьбе в интимной зоне могут возникать зуд или микротрещины. Достаточно часто с пластикой малых половых губ приходится уменьшать и капюшон клитора.

Иногда возникает необходимость изменить размер и больших половых губ — уменьшить при их гипертрофии, или, наоборот, увеличить их при потере объема в связи возрастными изменениями. Для этого можно использовать или собственный жир, или специальные филлеры.

Другой востребованной операцией у женщин является пластика влагалища (передняя и задняя кольпорафия), которая подразумевает комплекс хирургических процедур по коррекции формы и размеров влагалища. Ее суть состоит в сшивании задней либо передней стенки влагалища с целью уменьшения его объема. Одномоментно можно устранить нарушения промежности, которые появились у женщин после родов.

Также не стоит забывать и о такой процедуре, как гименопластика (восстановление девственной плевы), которая позволяет вернуть утраченную девственность. Существует вариант краткосрочной и долгосрочной гименопластики.

Для мужчин характерны другой спектр операций. Самыми часто выполняемыми операциями являются обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизио), которое выполняется или по религиозным соображениям, или по медицинским показаниям (сужение наружного отверстия крайней плоти, профилактика последствий ксеротического баланита или лихениоза, папилломы головки пениса и крайней плоти).

Также распространенным являются операции по лечению варикоцеле яичка (характеризуется расширением венозных сосудов гроздевидного сплетения семенного канатика) и водянки яичка. Существует более 20 вариантов различных методик для лечения

Однако одной из самых одиозных операций у мужчин является операция по увеличению полового члена. Выделяют несколько способов хирургического вмешательства, которые позволяют увеличить длину и толщину пениса, а также его головки. Возможно утолщение полового члена с использованием собственных тканей человека (мышцы, дермы кожи, жира) или синтетических филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Удлинение же полового члена осуществляют путем рассечения подвешивающей связки полового члена. Обычно выбор зависит от потребностей пациента, его анатомических особенностей и состояния здоровья.

Не следует также забывать и об операциях, направленных на восстановление эректильной функции у мужчин при импотенции. Это и реваскуляризация пениса (восстанавливает кровеносные сосуды и подходит мужчинам с тяжелыми сосудистыми заболеваниями), и операции на венах полового члена на фоне кавернозной недостаточности, атеросклероза и артериальной дисплазии, выраженных артериальных спазмов, и протезирование полового члена, которое эффективно при врожденных патологиях полового члена, осложнения после травм и заболеваниях, не поддающееся консервативному лечению.