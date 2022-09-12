Как сохранить молодость мозга до глубокой старости — 8 простых шагов

Как и телу, мозгу нужны эффективные тренировки.

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Если каждый день предлагать мозгу новые действия, получать умеренную физическую нагрузку, следить за питанием и регулярно общаться, нет причин для ослабления интеллекта.

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Как тренировать мозг

Мозг работает с помощью мышления, а оно выражается языком, текстом. Поэтому работа с большими объёмами текста позволяет долгое время сохранять функционирование мозга именно как мыслительного аппарата. То есть уже могут происходить нарушения движения при паркинсонизме, эмоциональные оскудения, но когнитивная сфера будет работать.

Есть профессии, в которых люди достаточно долго сохраняют ясность ума: политики, журналисты, писатели, актёры, переводчики, рецензенты. Все они работают с большими объёмами текста. Журналисты и писатели его создают, актёры и политики заучивают и воспроизводят.

Говорят, что дополнительно выученный один иностранный язык отдаляет начало болезни Альцгеймера на 15 лет. Приблизительно так и есть, только язык следует не просто выучить, но постоянно разговаривать на нём, работать с объёмами текста. Это хорошо помогает.

Просто заучивать стихи, как некоторые советуют, это не то, потому что информация откладывается и, не востребованная, забывается. А текст необходимо воспроизводить – погружать в память и выгружать из неё.

И очень желательно писать, складывать слова в предложения. Писать можно что угодно: мемуары, книги, заметки в блог. Чем больше работы с текстом, тем дольше сохраняется работа мозга как органа.

Нужно не забывать, что мозг – это орган, наиболее чувствительный к недостатку питательных веществ. Он умирает гораздо быстрее от недостатка кислорода, чем любая другая ткань (быстрее сердца). То есть сначала человек теряет сознание, а потом начнутся процессы отмирания органов.

Также нужно не изнашивать мозг. Все органы, перенапрягаясь, начинают потихоньку отмирать, есть предел прочности у любого из них.

Как сохранить молодость и здоровье мозга?

К счастью, наука о мозге не стоит на месте, и можно заранее предпринять шаги для сохранения здоровья и молодости «серых клеточек».

Спите

Регулярный сон не менее восьми часов в день делает мозг собранным. Такой сон улучшает память и обучаемость. Потому что во время сна мозг усиленно работает, анализируя события дня и раскладывая полученную информацию «по полочкам».

Двигайтесь

Исследования показывают, что регулярная физическая нагрузка увеличивает количество кровеносных сосудов, которые доставляют обогащённую кислородом кровь к области мозга, отвечающей за мышление. Насыщенный кислородом мозг адаптивен и работает эффективно.

Выделите в личном расписании время для регулярных занятий спортом и прогулок.

Учитесь новому

Мозг отлично себя чувствует, если получает информацию. Поэтому учитесь новому каждый день. Найдите хобби, почитайте, займитесь иностранным языком или музыкой, путешествуйте, готовьте новые блюда, попробуйте делать привычные действия по-другому. Питайтесь правильно

Для слаженной работы «серым клеточкам» необходимо давать правильную пищу. Продукты, насыщенные аминокислотами, антиоксидантами, витаминами и минералами, улучшают функции мозга.

Стоит включить в рацион: цельные злаки, грецкий орех, миндаль, кешью, пекан, семена тыквы, подсолнечника, льна, клубнику, чёрную смородину, голубику, ежевику, гранат, помидоры, авокадо, брокколи, чеснок, рыбу, яйца, зелёный чай, тёмный шоколад. Общайтесь

Прочные связи с семьёй, друзьями и домашними животными увеличивают продолжительность жизни. Положительные эмоциональные связи способствуют активному образу жизни и улучшению эмоционального здоровья. Изоляция может негативно влиять на некоторых людей.

Находите время для себя

Побыть наедине со своими мыслями так же важно для здоровья мозга, как и общаться с другими людьми. Уделите это время себе или любимому делу, хобби, медитации, пишите дневник или сходите на прогулку.

Заводите полезные привычки

То, что мы делаем изо дня в день, влияет на наше финансовое, эмоциональное, профессиональное развитие и здоровье. Составили для вас список полезных привычек, которые не потребуют много усилий и времени.