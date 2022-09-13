Делаете все неправильно: почему на диете часто болит голова

Мигрень после изменения рациона — сигнал, что органищм испытывает слишком сильный стресс.

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Стремление избавиться от лишнего веса и обрести фигуру мечты и иногда приводит к неприятным последствиям: кто-то сталкивается с расстройствами пищевого поведения, начинает видеть в еде только количество калорий, другие жалуются на головные боли, с которыми до этого не сталкивались.

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У мигреней на диете несколько причин, зная их, можно нормализовать рацион и избавиться от дискомфорта.

Нехватка глюкозы

Это вещество необходимо для нормальной работы мозга, но, сокращая количество углеводов, мы лишаем организм привычной дозы глюкозы. От нехватки вещества человек может испытывать усталость, головокружение и ноющие боли, которые не прекращаются на протяжении всего дня.

Тело сигнализирует о недостатке глюкозы для нормального функционирования, если боль не проходит уже пять-шесть часов, не мучайте себя — выпейте чашку горячего сладкого чая. Он не остановит похудение, но поможет справиться с мигренью.

Перенапряжение гипоталамуса

Именно этот отдел мозга отвечает за голод и насыщение, поэтому при слишком строгой диете он перенапрягается от поступающих сигналов о недостатке питательных веществ. Головная боль в районе лба, возникающая на диете, говорит о том, что вы слишком резко сократили рацион. Начните питаться каждые два-три часа, чтобы не перегружать гипоталамус.

Интоксикация организма

Жиросжигание происходит с образованием и выбросом в кровь кетоновых тел, которые организм воспринимает, как токсины, и посылает сигнал об отравлении в мозг. Чтобы быстрее вывести токсины, пейте больше чистой воды: увеличьте на 500 миллилитров стандартное количество воды. Так вы избежите и отеков, и головной боли.

Обезвоживание

Одна из самых частых причин головной боли, возникающей во время диеты: организм получат меньше воды из пищи и сигнализирует о недостатке жидкости. Не забывайте выпивать стакан чистой воды каждый час, а если почувствовали усталость и начинающуюся мигрень, выпейте теплую воду или травяной чай маленькими глотками.

Переизбыток физической нагрузки

Многие меняют рацион и подключают физические упражнения одновременно, но для организма, не привыкшего к таким нагрузкам. У тела просто недостаточно энергии для полноценной тренировки, поэтому оно начинает испытывать сильный дискомфорт. Что делать? Не забывайте нормально поесть до тренировки, выбирайте белковые блюда, которые долго усваиваются и служат для питания мышц.

Отказ от кофеина

Говорят, что переизбыток кофе может привести к головной боли, но тот же результат возникает при резком отказе от кофеина. Отучать организм от кофеина следуют постепенно, уменьшая количество выпитого кофе, а не резким отказом от него. Диетологи говорят, что от кофе можно совсем не отказываться. А просто пить его без сахара и подсластителя, добавив немного сливок или молока.