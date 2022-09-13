"Птичий профиль" и другие дефекты, которые исправит стоматолог

Современная стоматология вышла далеко за рамки банального лечения разрушенных из-за кариеса зубов. Научно доказано, что стоматологический статус пациента влияет как на внешний вид, так и на общее состояние здоровья. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук, рассказывает, каким образом стоматология может влиять на общее самочувствие, и врач какой специальности решением этих проблем занимается.

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Ортодонтия является своего рода мостом, обеспечивающим связь между зубочелюстной системой и общим состоянием организма. Это относительно новое направление, которое развивается в России наиболее активно. Ортодонтия регулирует развитие зубочелюстной системы, формирует условия для правильного прорезывания и смыкания зубов с целью гармоничного выполнения всех функций зубочелюстной системы.

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Не только исправление прикуса: что может ортодонтия

«Птичий профиль»

Одно из интересных понятий в стоматологии, а также в эстетической медицине, с которым помогает работать ортодонтия, это так называемый «птичий профиль». Это название в настоящий момент считается не совсем этичным. Оно связано со строением клюва у птиц, верхняя часть значительно больше нижней его части – нижняя челюсть фактически отсутствует. У птиц хорошо заметна выступающая средняя часть «лица» и фактически не видна нижняя его часть.

Важно понимать, что человек рождается с недоразвитой нижней челюстью. Это адаптационная характеристика челюстно-лицевой области для прохождения ребенка через родовые пути матери. Нижняя челюсть – единственная подвижная кость зубочелюстной системы. Природа сделала ее маленькой, чтобы голова ребёнка легко проходила через родовые пути матери.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

В дальнейшем в течение практически всего периода формирования зубочелюстной системы нижняя челюсть стремится догнать по размеру верхнюю. В зависимости от условий развития и генетической предрасположенности у некоторых людей нижняя челюсть развивается более активно, чем у других. В некоторых случаях нижняя челюсть значительно отстает по своему размеру от верхней, что и приводит к формированию так называемого «птичьего профиля». Повторюсь, что данный термин в современной стоматологии не используется, он носит скорее исторический аспект, а сейчас считается неэтичным.

Родители должны показать ребенка ортодонту примерно в 7 лет. Это позволит выяснить, потребуется ли какая-то помощь при развитии зубочелюстной системы. Врач, благодаря возможности моделировать рост зубочелюстной системы, сможет создать условия для активного роста нижней челюсти и исключить ситуацию,когда нижняя челюсть развивается недостаточно активно.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Двойной подбородок

Через эту же призму можно рассматривать формирование у человека двойного подбородка. Раньше считалось, что второй подбородок появляется у людей с лишним весом, однако в последнее время стало ясно, что его формирование может быть связано с недостаточной поддержкой со стороны челюстных костей. Если нижняя челюсть у человека недоразвита, то она не создаёт достаточно хорошего надежного каркаса для мягких тканей подбородка, появляется избыток мягких тканей – тот самый второй подбородок.

В детском и в подростковом возрасте, то есть период до 18 лет, нужно обратиться к ортодонту и обеспечить условия для развития зубочелюстной системы и нижней челюсти – создать баланс челюстной системы и обеспечить достаточную поддержку для мягких тканей, исключив таким образом формирование двойного подбородка.

Если же речь идет уже о взрослых пациентах, то им специалист может предложить балансировку прикуса с помощью брекетов или элайнеров. Это создаст дополнительную поддержку для мягких тканей, что значительно снизит риск развития второго подбородка.

Осанка и проблемы с позвоночником

Зубочелюстная система способна поддерживать правильное положение тела в пространстве, так как по сути является верхушкой позвоночного столба. Баланс, размеры, соотношение верхней и нижней челюсти определяют положение головы в пространстве – это было доказана еще около 100 лет назад.

Влияние на развитие зубочелюстной системы в детском возрасте со стороны ортодонтии позволяет создать лучшие условия для поддержания тела в пространстве. Это позволит поддерживать общий мышечный баланс тела и значительно снизить риски развития заболеваний позвоночника.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Во взрослом состоянии, когда челюсть перестает расти и развиваться, оптимизировать нагрузку на позвононочный столб и уменьшить вероятность развития возрастных проблем с позвоночником, позволяет исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров.

Дыхание и речь

Прикус играет важную роль в обеспечении речи и дыхания. Правильно сформированная зубочелюстная система создает хорошие условия для прохождения воздуха через верхние дыхательные пути, способствует эффективному носовому дыханию, которое играет важную роль в обеспечении кислородом головного мозга и всего организма в целом. Есть исследования, доказывающие, что качественное дыхание снижает риски возникновения возрастной дегенерации головного мозга, в том числе и старческой деменции. Это значит, что ортодонтическое лечение важно для профилактики возрастных изменений головного мозга.

С точки зрения речи вполне очевидно, что правильное положение зубов и рациональное их смыкание создает хорошие условия для артикуляции и произношения всех звуков – современные логопеды всегда рекомендуют обращаться к врачу-ортодонту для коррекции положения и смыкания зубов.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Признаки старения

Одна из тенденций в современной медицине и косметологии - anti-age терапия, борьба со старостью. Этот вопрос хорошо изучен и в стоматологии: доказано, что правильное положение и правильное смыкание зубов создают хороший качественный каркас для поддержки мягких тканей лица, мимических и жевательных мышц.

Все мы обращали внимание на то, что некоторые люди свои 30 лет выглядят значительно старше своего возраста, другие же в 50 лет выглядят на 30. Если изучить зубочелюстной систему этих людей, то мы увидим что у тех, кто выглядит моложе, положение и смыкание зубов более сбалансированно.

Очень важно понимать, что мышцы лица имеют всего лишь одну точку опоры – они опираются на прикус. Именно поэтому люди, которые заботятся о балансе зубочелюстной системы, автоматически снижают риск возникновения возрастных морщин.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Опущение уголков рта

Положение углов рта тоже напрямую связано с прикусом. Если сравнить молодые лица и пожилые, то можно увидеть, что у молодых людей углы рта несколько приподняты. Опускание углов рта связано с возрастными изменениями зубочелюстной системы: в процессе своего функционирования зубы разрушаются, стачиваются, некоторые теряются. Из-за этого снижается высота прикуса, теряется поддержка для мягких тканей, что первым делом отражается на положении уголков рта.

В современной стоматологии доказано, что каждый человек после 30 лет должен пройти реабилитацию прикуса, чтобы улучшить поддержку мягких тканей лица. Это в значительной степени замедляет процесс старения и продлевает качественную работу зубочелюстной системы, обеспечивает эффективное жевание, дыхание,глотание, речь. Все это важно для поддержания высокого уровня качества жизни.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Можно ли обратиться к ортодонту по ОМС?

Разберемся, какие процедуры можно получить в рамках обязательного медицинского страхования, а за какие нужно платить отдельно.

Нужно понимать, что ОМС основной своей задачей ставит лечение болезней зубов, связанных с риском для здоровья. При этом лечение кариозного процесса также важно для поддержания баланса и качественной работы зубочелюстной системы. Чем раньше человек обратится за стоматологической помощью, тем более эффективным будет проводимое лечение. Каждый человек должен хотя бы в рамках ОМС проходить диспансерное наблюдение дважды в год у стоматолога, проводя все необходимые профилактические мероприятия – это поможет сохранить целостность его зубочелюстной системы и минимизировать проблемы с зубами.

Когда мы говорим об эстетических составляющих того или иного лечения, например в рамках anti-age стоматологии или в рамках улучшения эстетических характеристик лица, то такие услуги не входят в систему ОМС. Пройти такое лечение можно в частных медицинских организациях, которые специализируются на проведении подобных процедур. В них есть высококачественное оборудование и работают компетентные специалисты.

Может ли ортодонтическое лечение заменить пластическую операцию?

Нередко встает вопрос о необходимости тех или иных операционных пластических вмешательств для того, чтобы улучшить внешний вид. Важно понимать, что подход к решению эстетических задач должен быть фундаментальным. Например, если есть необходимость уменьшить количество морщин, то надо о том, чтобы создать хороший фундамент для мягких тканей, а значит – проработать прикус и только после этого обращаться к косметологу или пластическому хирургу для проведения процедур или операций для улучшения внешнего вида. Это увеличит эффективность манипуляций врача-косметолога и пластического хирурга, а также обеспечит более длительный эффект от таких вмешательств.

Подчеркну, что оперативное вмешательство не является основным методом решения проблем с лицом, а примерно 95% пациентов выбирают лечение у стоматолога-ортодонта в качестве оптимального решения эстетических и медицинских задач зубочелюстной системы.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike