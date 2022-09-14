Названы основные причины появления целлюлита

Появление целлюлита у женщин вызывают частые переходы от длительного голодания к перееданию, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. Об этом она рассказала россиянкам в беседе с изданием Ura.ru.

По словам врача, многие женщины считают целлюлит следствием колебаний веса, но на самом деле это не так. Данный недуг является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, из-за которой нарушается отток лимфы и венозной крови от нижних конечностей. Чаще всего предрасположенность к целлюлиту обусловлена генетически, и вылечить его нельзя, можно только свести его проявления к минимуму.