Названы основные причины появления целлюлита

Появление целлюлита у женщин вызывают частые переходы от длительного голодания к перееданию, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. Об этом она рассказала россиянкам в беседе с изданием Ura.ru.
По словам врача, многие женщины считают целлюлит следствием колебаний веса, но на самом деле это не так. Данный недуг является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, из-за которой нарушается отток лимфы и венозной крови от нижних конечностей. Чаще всего предрасположенность к целлюлиту обусловлена генетически, и вылечить его нельзя, можно только свести его проявления к минимуму.
Помимо частой смены рациона питания, среди основных причин, способствующих образованию целлюлита, Кривцова назвала низкую физическую активность. Также, по ее мнению, усилить выраженность проблемы способно и неправильное питание, в котором преобладают быстрые углеводы.