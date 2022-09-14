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40 минут назад

Чем петрушка опасна для здоровья пожилых людей

Ferra.ru

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что регулярное употребление петрушки пожилыми людьми может спровоцировать воспалительные процесс, образование солей и, как результат, мочекаменную болезнь.

Чем петрушка опасна для здоровья пожилых людей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пожилым людям нельзя есть много петрушки из-за содержащейся в этой зелени щавелевой кислоты. С возрастом в пищу лучше подходит укроп. Этот продукт не имеет противопоказаний, в том числе возрастных.

«Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием»,

— подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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