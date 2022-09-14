Чем петрушка опасна для здоровья пожилых людей

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что регулярное употребление петрушки пожилыми людьми может спровоцировать воспалительные процесс, образование солей и, как результат, мочекаменную болезнь.
Пожилым людям нельзя есть много петрушки из-за содержащейся в этой зелени щавелевой кислоты. С возрастом в пищу лучше подходит укроп. Этот продукт не имеет противопоказаний, в том числе возрастных.
«Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием»,
— подчеркнула врач.
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