Врач назвала опасности интервального голодания

Интервальное голодание приводит к нехватке сил и энергии и имеет множество противопоказаний. Об опасностях этого метода борьбы с избыточным весом диетолог, гастроэнтеролог, эксперт компании NL International, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Интервальное голодание — популярная диета, в основе которой лежит выдерживание интервала между приемами пищи, пояснила врач. Она особо отметила, что данный вид питания не является врачебной методикой, редко назначается специалистами и не рекомендуется Роспотребнадзором, поскольку не является физиологичным для организма.

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По словам Знахаренко, 16-часовой период голодания, за которым следует восьмичасовой период, когда разрешается есть, является самым логичным и безопасным вариантом интервального голодания. Первый раз человек ест около девяти часов утра, а последний — около шести часов вечера, пояснила она.

Иногда при интервальном голодании советуют не есть по 18-20 часов. Это, по мнению Знахаренко, слишком долго. На прием пищи у человека, придерживающегося такой диеты, остается всего четыре часа. За такое время можно успеть поесть не более двух раз, а этого недостаточно для того, чтобы уложиться в норму дневного рациона без дополнительной нагрузки на желудочно-кишечный тракт.

У диеты с интервальным голоданием много опасностей, обратила внимание собеседница «Ленты.ру». Зачастую при таком питании у человека снижается дневной калораж, что вызывает нарушение обменных процессов, нехватку сил и энергии. В этом случае снижение веса происходит не за счет уменьшения жировой ткани, а из-за недостатка питательных веществ, которые в дальнейшем провоцируют снижение объема мышечной ткани.

Однако если человек настроен на такую диету, Знахаренко рекомендует выбрать более физиологичный интервал — не менее восьми часов для приема пищи. Этого будет достаточно, чтобы сохранить три основные трапезы в течение дня и дополнить рацион полезными перекусами.

Интервальное голодание категорически противопоказано людям с заболеваниями эндокринной системы (особенно с сахарным диабетом), с болезнями ЖКТ, беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым людям