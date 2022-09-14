Лучший напиток для укрепления иммунитета

Вода с имбирем, лимоном и медом является лучшим напитком для укрепления иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

По словам эксперта, вода сама по себе способна поддерживать сопротивляемость организма к вирусам. Она его очищает, стимулирует моторику кишечника и тем самым укрепляет иммунитет. Но если добавить в воду имбирь, лимон и мед, то защита станет еще эффективнее, говорит Королева.