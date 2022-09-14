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50 минут назад

Лучший напиток для укрепления иммунитета

Москва24

Вода с имбирем, лимоном и медом является лучшим напитком для укрепления иммунитета. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Лучший напиток для укрепления иммунитета
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, вода сама по себе способна поддерживать сопротивляемость организма к вирусам. Она его очищает, стимулирует моторику кишечника и тем самым укрепляет иммунитет. Но если добавить в воду имбирь, лимон и мед, то защита станет еще эффективнее, говорит Королева.

"Эти компоненты помогут нам держать оборону относительно ненужных проблем на клеточном уровне",

– отмечает она.

По словам врача, мед благотворно влияет на кишечную микрофлору и помогает поддержать защитные силы организма. Кроме того, в имбире присутствуют белковые компоненты, которые являются хорошим строительным материалом для иммуноглобулинов (антител), подчеркнула Королева.

"Лимон укрепляет иммунную систему, является источником витамина C. Его плоды неслучайно используются при простуде, вирусе. Он обладает антиоксидантными свойствами, выводит свободные радикалы и оказывает защитное действие на организм",

– заключила врач.

Здоровье,Маргарита Королева,
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