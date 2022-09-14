Врач рассказала о плюсах оральных контрацептивов

Оральные гормональные контрацептивы защищают от рака яичников и матки, а также помогают женщинам выглядеть лучше, рассказала акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие плюсы этого вида контрацепции.

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По словам Филатовой, гормональные контрацептивы — один из самых надежных методов защиты от нежелательной беременности. Чаще всего их назначают для контрацепции, но эти лекарственные препараты можно использовать и с другими целями.

Врач отметила, что оральные контрацептивы делают менструацию менее болезненной и обильной, облегчают предменструальный синдром, дают возможность корректировать сроки наступления следующего цикла, а самое главное — являются профилактикой развития рака яичников и матки, а также колоректального рака.

Филатова также пояснила, что современные контрацептивы снижают активность роста нежелательных волос. Эти лекарственные препараты даже назначают для лечения гирсутизма — избыточного роста волос на теле у женщин. Однако это лишь временное решение проблемы: если прекратить прием препарата, волосы в большинстве случаев продолжат расти.

Бытует мнение, что оральные контрацептивы могут вызвать бесплодие. Врач считает, что беспокоиться об этом не нужно: когда женщина принимает противозачаточные средства и не беременеет — это не бесплодие, а контрацепция. Как только прием препарата прекращается, исчезнет и его эффект.

Это состояние проходит в течение года, если больше есть, особенно белки и жиры, и меньше переживать из-за этого, отметила Филатова. Однако все же стоит обратиться к врачу и исключить другие причины отсутствия месячных, в первую очередь беременность.