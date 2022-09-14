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1 час назад

Диетолог развеяла мифы об авитаминозе в РФ

Москва24

Мнение о том, что во время осени люди начинают страдать авитаминозом, ложное, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Но, утверждает эксперт, для избежания хандры следует принимать препараты с микроэлементами.

Диетолог развеяла мифы об авитаминозе в РФ
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, полезные элементы можно найти и в продуктах – в сезон сбора урожая в магазинах представлено большое количество органических витаминов в натуральном виде.

Дюваль считает, что причина снижения иммунитета организма осенью заключается в унынии и депрессии с наступлением холодной поры.

"Это очень сильно откликается на иммунной системе и поэтому чаще всего тянет на сладкое, то есть на углеводистую пищу",

– отметила диетолог в интервью с Pravda.Ru.

Дюваль посоветовала заменить вредную еду на свежие овощи, фрукты и зелень. Более того, призвала не пренебрегать препаратами.

Врач порекомендовала принимать хром, который способствует повышению настроения. Также она заверила, что нервную систему помогут укрепить добавки из серии магний В6.

Здоровье,
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