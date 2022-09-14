Ученые выяснили, что ночные перекусы вредят психике

Употребление пищи в ночное время вредит психическому состоянию. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это выяснили специалисты бостонской Женской больницы Бригама в ходе эксперимента. В нем приняли участие 19 добровольцев, 7 женщин и 12 мужчин. Для них смоделировали 28-часовые дни с помощью тусклого света, в результате чего их расписание и поведение инвертировалось на 12 часов. Далее добровольцев разделили на две группы: одна ела по графику, составленному исходя из 28-часового дня, а другая исходя из обычного, 24-часового. В результате вторая группа ела только днем, а первая и ночью и днем, подобно работникам со сменным графиком.

Специалисты обнаружили, что в группе, участники которой ели в дневное и ночное время, уровень настроения, напоминающий депрессию, повысился на 26 процентов, а уровень настроения, напоминающий тревогу, — на 16 процентов. По словам авторов, выбор времени приема пищи является новой стратегией улучшения настроения у людей, испытывающих нарушение циркадных ритмов.

Таким образом, ученые подтвердили, что работающие в ночную смену люди подвергают свое здоровье и психику повышенному риску.