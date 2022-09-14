Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Ученые выяснили, что ночные перекусы вредят психике

Газета.Ru

Употребление пищи в ночное время вредит психическому состоянию. Статья об этом опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые выяснили, что ночные перекусы вредят психике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это выяснили специалисты бостонской Женской больницы Бригама в ходе эксперимента. В нем приняли участие 19 добровольцев, 7 женщин и 12 мужчин. Для них смоделировали 28-часовые дни с помощью тусклого света, в результате чего их расписание и поведение инвертировалось на 12 часов. Далее добровольцев разделили на две группы: одна ела по графику, составленному исходя из 28-часового дня, а другая исходя из обычного, 24-часового. В результате вторая группа ела только днем, а первая и ночью и днем, подобно работникам со сменным графиком.

Специалисты обнаружили, что в группе, участники которой ели в дневное и ночное время, уровень настроения, напоминающий депрессию, повысился на 26 процентов, а уровень настроения, напоминающий тревогу, — на 16 процентов. По словам авторов, выбор времени приема пищи является новой стратегией улучшения настроения у людей, испытывающих нарушение циркадных ритмов.

Таким образом, ученые подтвердили, что работающие в ночную смену люди подвергают свое здоровье и психику повышенному риску.

Ранее урологи предложили бороться с камнями в почках с помощью секса.

Здоровье,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители