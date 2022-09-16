Ученые рассказали о пользе микрозелени для здоровья человека

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд. Микрозелень очень богата антиоксидантами, которые помогают бороться с болезнями и недомоганиями.

Фото: Родной город Родной город

Молодые побеги растений имеют высокий уровень калия, а также пребиотиков. Последние способствуют росту полезных бактерий и нормализуют пищеварение.