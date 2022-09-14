Названа группу людей, для которых опасно интервальное голодание

Интервальное голодание является эффективным способом снижения веса для людей старше 40 лет. Однако есть те, кому противопоказан подобный тип питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-педиатр Александр Карасев.

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По словам специалиста, интервальное голодание не просто диета, а стиль жизни, который помогает поддерживать стабильным вес человека, но подходит определенным возрастным категориям.

— Интервальное голодание отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет, — поделился Карасев в эфире «Вечерка-ТВ».

Однако, по словам собеседника «ВМ», такая диета противопоказана детям.