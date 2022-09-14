Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Врач Карасев назвал группу людей, для которых опасно интервальное голодание

Вечерняя Москва

Интервальное голодание является эффективным способом снижения веса для людей старше 40 лет. Однако есть те, кому противопоказан подобный тип питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-педиатр Александр Карасев.

Названа группу людей, для которых опасно интервальное голодание
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, интервальное голодание не просто диета, а стиль жизни, который помогает поддерживать стабильным вес человека, но подходит определенным возрастным категориям.

— Интервальное голодание отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет, — поделился Карасев в эфире «Вечерка-ТВ».

Однако, по словам собеседника «ВМ», такая диета противопоказана детям.

— Такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии. Есть вероятность, что при интервальном голодании ребенок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию, — предупредил врач.

Здоровье,Александр Карасев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители