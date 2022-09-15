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1 час назад

Диетолог Калинчев: людям с ожирением супы не помогут избавиться от лишнего веса

Газета.Ruиещё 3

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев указал в беседе с URA.RU, что людям с ожирением супы мешают сбросить лишние килограммы.

Диетолог Калинчев: полезны ли супы для людей с ожирением
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей»,

— сказал Калинчев.

Кроме того, он рекомендовал с осторожностью относиться к острым супам.

В то же время, по словам врача, для некоторых людей наоборот супы принесут только пользу.

«Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. <…> В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы»,

— добавил Калинчев.

В конце июня диетолог, гастроэнтеролог Анна Поташева рассказала о пользе и возможной опасности окрошки и других холодных супов.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что супы являются важной составляющей рациона человека, так как они некалорийны, облегчают пищеварение, а также полезны для желудка.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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