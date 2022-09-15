Диетолог Калинчев: полезны ли супы для людей с ожирением

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев указал в беседе с URA.RU, что людям с ожирением супы мешают сбросить лишние килограммы.

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«За счет пустого объема они дают чувство ложной сытости, и человек в итоге на обед ест меньше, чем нужно. Зато вечером он это с лихвой компенсирует вредной пищей»,

— сказал Калинчев.

Кроме того, он рекомендовал с осторожностью относиться к острым супам.

В то же время, по словам врача, для некоторых людей наоборот супы принесут только пользу.

«Их рекомендуют есть с целью улучшения функционирования ЖКТ. <…> В первую очередь они нужны детям и страдающим хроническими заболеваниями пищеварительной сферы»,

— добавил Калинчев.

В конце июня диетолог, гастроэнтеролог Анна Поташева рассказала о пользе и возможной опасности окрошки и других холодных супов.