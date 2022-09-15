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55 минут назад

Гинеколог Филатова и андролог Лубенников оценили влияние спорта на либидо

Мира Маркина

Акушер-гинеколог Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников в беседе с "Лентой.ру" рассказали, как спорт влияет на качество интимной жизни.

Раскрыто влияние спорта на либидо
Фото: Кадр из сериала "Содержанки"Кадр из сериала "Содержанки"

По словам Филатовой, либидо зависит от психологического и физического состояния человека. Занятия спортом оказывают благотворное воздействие на обе эти составляющие:

"Человек становится более энергичным и выносливым. Кроме того, за счет улучшения жирового обмена в печени снижается уровень «плохого» холестерина в организме, за счет чего не только снижается риск атеросклероза, но и улучшается кровенаполнение половых органов. Как следствие, усиливается их чувствительность".

Лубенников, в свою очередь, отметил, что на половое влечение также влияет соотношение мышц и жира в организме человека:

"Регулярные физические нагрузки способствуют повышению массы мышечной ткани и уменьшению объема жировой. Это повышает уровень тестостерона и эффективность его работы в организме, что в свою очередь повышает либидо".

Вдобавок к этому андролог напомнил, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, повышается любовь к себе и своему телу:

"Физическая активность позволяет ему сосредоточится на своем теле, отвлечься от мыслей, проблем, получается вроде некой формы медитации. Все это повышает уверенность в себе, снижает стресс и безусловно ведет к повышению желания заниматься сексом".

Однако во всем важна мера. Уролог добавил, что чрезмерно интенсивные тренировки на выносливость (бег, плавание) могут снижать тестостерон и либидо.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему исчезает интерес к интиму.

Здоровье,Мария Филатова,
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