Раскрыто влияние спорта на либидо

Акушер-гинеколог Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников в беседе с "Лентой.ру" рассказали, как спорт влияет на качество интимной жизни.

Фото: Кадр из сериала "Содержанки" Кадр из сериала "Содержанки"

По словам Филатовой, либидо зависит от психологического и физического состояния человека. Занятия спортом оказывают благотворное воздействие на обе эти составляющие:

"Человек становится более энергичным и выносливым. Кроме того, за счет улучшения жирового обмена в печени снижается уровень «плохого» холестерина в организме, за счет чего не только снижается риск атеросклероза, но и улучшается кровенаполнение половых органов. Как следствие, усиливается их чувствительность".

Лубенников, в свою очередь, отметил, что на половое влечение также влияет соотношение мышц и жира в организме человека:

"Регулярные физические нагрузки способствуют повышению массы мышечной ткани и уменьшению объема жировой. Это повышает уровень тестостерона и эффективность его работы в организме, что в свою очередь повышает либидо".

Вдобавок к этому андролог напомнил, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, повышается любовь к себе и своему телу:

"Физическая активность позволяет ему сосредоточится на своем теле, отвлечься от мыслей, проблем, получается вроде некой формы медитации. Все это повышает уверенность в себе, снижает стресс и безусловно ведет к повышению желания заниматься сексом".