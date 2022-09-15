Противозачаточные опасны для женщин с лишним весом

У женщин с ожирением, использующих противозачаточные, содержащие эстроген и прогестин, риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) повышен в 24 раза по сравнению с женщинами без ожирения, не использующими эти препараты, говорится в обзорной статье, опубликованной сегодня в ESC Heart Failure, журнале Европейского общества кардиологов (ESC).

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Автор исследования профессор Джузеппе Розано, сказал: “Хорошо известно, что и ожирение, и эстрогенсодержащие контрацептивы являются факторами риска ВТЭ. Несмотря на это, женщины с ожирением продолжают получать эти препараты. Научные данные свидетельствуют о том, что ожирение и комбинированные оральные контрацептивы оказывают синергетический эффект на риск ВТЭ, и это следует учитывать при назначении препаратов. Препараты, содержащие только прогестины, включая таблетки, внутриматочные спирали или имплантаты, являются более безопасной альтернативой комбинированным таблеткам у женщин с избыточным весом”.

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В обзорной статье представлены последние данные о независимом влиянии ожирения и контрацептивов, а также их синергическом эффекте на риск ВТЭ и даны клинические рекомендации. ВТЭ означает образование тромба в вене и включает два опасных для жизни состояния: глубокий венозный тромбоз и эмболию легочной артерии.

Комбинированные оральные контрацептивы связаны с повышенной вероятностью ВТЭ, причем у принимающих их вероятность ВТЭ повышается в три-семь раз по сравнению с не принимающими. В отличие от них, препараты, содержащие только прогестины, не связаны с повышенным риском ВТЭ.