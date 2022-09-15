Противозачаточные опасны для женщин с лишним весом

У женщин с ожирением, использующих противозачаточные, содержащие эстроген и прогестин, риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) повышен в 24 раза по сравнению с женщинами без ожирения, не использующими эти препараты, говорится в обзорной статье, опубликованной сегодня в ESC Heart Failure, журнале Европейского общества кардиологов (ESC).
Автор исследования профессор Джузеппе Розано, сказал: “Хорошо известно, что и ожирение, и эстрогенсодержащие контрацептивы являются факторами риска ВТЭ. Несмотря на это, женщины с ожирением продолжают получать эти препараты. Научные данные свидетельствуют о том, что ожирение и комбинированные оральные контрацептивы оказывают синергетический эффект на риск ВТЭ, и это следует учитывать при назначении препаратов. Препараты, содержащие только прогестины, включая таблетки, внутриматочные спирали или имплантаты, являются более безопасной альтернативой комбинированным таблеткам у женщин с избыточным весом”.
В обзорной статье представлены последние данные о независимом влиянии ожирения и контрацептивов, а также их синергическом эффекте на риск ВТЭ и даны клинические рекомендации. ВТЭ означает образование тромба в вене и включает два опасных для жизни состояния: глубокий венозный тромбоз и эмболию легочной артерии.
Комбинированные оральные контрацептивы связаны с повышенной вероятностью ВТЭ, причем у принимающих их вероятность ВТЭ повышается в три-семь раз по сравнению с не принимающими. В отличие от них, препараты, содержащие только прогестины, не связаны с повышенным риском ВТЭ.
Сочетание избыточного веса/ожирения и приема комбинированных оральных контрацептивов повышает вероятность образования тромбов у женщин репродуктивного возраста. Например, крупное популяционное исследование показало, что избыточный вес и ожирение связаны с 1,7-кратным и 2,4-кратным увеличением риска ВТЭ, соответственно. Однако у женщин, принимающих комбинированные таблетки, риск ВТЭ был в 12 раз выше у женщин с избыточным весом и в 24 раза выше у женщин с ожирением - по сравнению с женщинами, не принимающими таблетки с нормальным весом.