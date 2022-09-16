6 эффективных способов снизить холестерин

Повышенный уровень холестерина никак не проявляется в организме, поэтому узнать об этом вы сможете лишь при помощи анализа крови. А снизить показатели холестерина помогут всего шесть шагов.

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Эрик Шталь, доктор медицинских наук, кардиолог в университетской больнице Статен-Айленда, отмечает, что из-за высокого холестерина значительно повышается риск развития болезней сердца (ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, заболевание периферических артерий) и возникает атеросклероз. Но есть способы также понизить холестерин в крови.

Больше двигайтесь. По словам доктора Шталя, благодаря занятиям спортом можно повысить показатели «хорошего» холестерина и понизить уровень «плохого». Для этого нужно уделять как минимум 150 минут в неделю упражнениям средней интенсивности.

Откажитесь от курения. Курение повышает вероятность развития атеросклероза, а также снижает уровень «хорошего» холестерина и увеличивает показатели «плохого». То есть если вы бросите курить, то сможете снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребляйте алкоголь в умеренных дозах. Взрослым рекомендуется употреблять один такой напиток в день.

Худейте. Из-за ожирения повышается уровень «плохого» холестерина, триглицеридов и снижаются значения «хорошего» холестерина.

Соблюдайте здоровую диету. Ешьте меньше насыщенных жиров, в особенности красного мяса, жареной пищи, молочных продуктов. А вот количество овощей, фруктов, рыбы, птицы, орехов, цельнозерновых в ежедневном рационе стоит увеличить.

Принимайте лекарства. Эффективно снижают холестерин препараты статины.