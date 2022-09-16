Гинеколог рассказала о правилах приема антибиотиков

Наличие лейкоцитов в мазке является противопоказанием к назначению приема антибиотиков, пояснила гинеколог Ольга Каплина. О правилах приема лекарственных препаратов она рассказала в своем Telegram-канале.

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Каплина напомнила, что для назначения антибиотиков требуются жесткие показания. По ее словам, лекарства принимать без обоснования нельзя, так как пострадает микрофлора организма, а после выработается резистентность к препарату.

В гинекологии системные антибиотики эффективны при лечении инфекций, передаваемых половым путем, после прерывания беременности и акушерских операций, при лечении воспалений органов малого таза, а также бактериальном вагинозе, перечислила гинеколог. Она добавила, что в последнем случае антибиотики назначают редко, так как чаще всего лечение проходит успешно с помощью местных препаратов.

Каплина особо обратила внимание на заболевания, при которых назначение антибиотиков неоправданно. По ее словам, ни местные, ни системные антибиотики не нужно применять при наличии лейкоцитов в мазке. Врач пояснила, что норма количества лейкоцитов у женщин колеблется в зависимости от цикла, наличия эктопии на шейке матки, а также от того, беременна женщина или нет.