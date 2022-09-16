Сколько жира должно быть в здоровом организме

Цифра на весах – не главный показатель.

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Одно из условий здоровой и долгой жизни — правильное соотношение жировой, костной и мышечной ткани в организме. На этот показатель влияют возраст, пол, физическая активность, место накопления жировой прослойки (в зависимости от типа жировые отложения по-разному влияют на организм).

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Какой процент жира должен быть в здоровом организме

Для измерения процента жира в организме не стоит полагаться только на информацию на весах. Плотность жировой ткани меньше плотности мышечной и костной, а потому она будет занимать больший объём.

Накопление жира в организме связано с обменными процессами. Чем медленнее метаболизм, тем больше жира будет откладываться. С возрастом эти процессы замедляются, меняются и нормы здорового соотношения мышечной и жировой ткани — объём последней увеличивается.

У женщин в норме содержание жира в организме больше, чем у мужчин. Мужское тело, рассчитанное на выносливость, легче наращивает мышечную ткань. В женском организме уже в подростковом возрасте активнее развивается жировая прослойка, в то время как мышечная ткань наращивается не так активно, как у мужчин.

Нормы процента жира в женском организме:

15-30 лет — 17-28%;

30-50 лет — 19-31%;

старше 50 лет — 21-33%.

Нормы процента жира в мужском организме:

15-30 лет — 12-23%;

30-50 лет — 13-26%;

старше 50 лет — 16-28%.

Как посчитать процент жира в теле

Существуют различные методы измерения процента жира в организме. В числе наиболее распространённых — проверка размера подкожной жировой прослойки с использованием прибора калипера, его можно заменить на линейку или штангенциркуль. С их помощью измеряется складка кожи и жира в 10 см справа от пупка. Результаты сравниваются со специальной расчётной таблицей, для мужчин и женщин показатели различаются.