Гинеколог объяснила, как перенесенный COVID-19 влияет на либидо

Акушер-гинеколог Ольга Терехина в беседе с "Газетой.ru" рассказала о негативном воздействии перенесенного COVID-19 на женское либидо.

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"После тяжелой формы коронавируса могут появляться симптомы сухости слизистой, а они приводят к болезненности при интимной близости. Эти факторы, конечно, влияют на желание, снижая либидо",

– объяснила медик.

Гинеколог также добавила, что перенесенный коронавирус может оказать пагубное влияние на работу любых органов и систем, в том числе на работу мочевого пузыря:

"Если осложнения коснулись мочевого пузыря, то возникает недержание мочи при физических нагрузках, даже сильном кашле или чихании. Женщине это приносит психологический дискомфорт и также уменьшает либидо".

В заключение доктор напомнила о том, что у препаратов против COVID-19 есть ряд побочных эффектов. Так, из-за кроверазжижающей терапии могут возникать маточные кровотечения.

Терехина посоветовала тщательно обследоваться после коронавируса:

"Не стесняйтесь обратиться к врачу с любым, самым деликатным вопросом. Постковидная реабилитация поможет справиться с любой проблемой".