Чем опасны грязные окна для здоровья

Ученые выяснили, что грязные окна могут содержать потенциально вредные вещества под защитной пленкой из жирных кислот, выделяемых при приготовлении пищи. Эти вещества могут сохраняться в течение длительного периода времени.
Когда молекулы жирных кислот, выделяемых в процессе готовки, ударяются о твёрдую поверхность, например, о стекло, они образуют тонкую плёнку, которая со временем накапливается. Под этой устойчивой плёнкой могут задерживаться токсичные загрязнители
Из-за того, вещества заперты под слоем жирных кислот, они не разрушаются в атмосфере, как положено. После осаждения и воздействия озона поверхности плёнок становятся менее гладкими и с большей вероятностью впитывают воду, что также влияет на образование и продолжительность жизни аэрозолей в атмосфере.