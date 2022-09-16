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2 часа назад

Чем опасны грязные окна для здоровья

Ferra.ru

Ученые выяснили, что грязные окна могут содержать потенциально вредные вещества под защитной пленкой из жирных кислот, выделяемых при приготовлении пищи. Эти вещества могут сохраняться в течение длительного периода времени.

Чем опасны грязные окна для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда молекулы жирных кислот, выделяемых в процессе готовки, ударяются о твёрдую поверхность, например, о стекло, они образуют тонкую плёнку, которая со временем накапливается. Под этой устойчивой плёнкой могут задерживаться токсичные загрязнители

Из-за того, вещества заперты под слоем жирных кислот, они не разрушаются в атмосфере, как положено. После осаждения и воздействия озона поверхности плёнок становятся менее гладкими и с большей вероятностью впитывают воду, что также влияет на образование и продолжительность жизни аэрозолей в атмосфере.

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