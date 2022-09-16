Чем опасны грязные окна для здоровья

Ученые выяснили, что грязные окна могут содержать потенциально вредные вещества под защитной пленкой из жирных кислот, выделяемых при приготовлении пищи. Эти вещества могут сохраняться в течение длительного периода времени.

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Когда молекулы жирных кислот, выделяемых в процессе готовки, ударяются о твёрдую поверхность, например, о стекло, они образуют тонкую плёнку, которая со временем накапливается. Под этой устойчивой плёнкой могут задерживаться токсичные загрязнители