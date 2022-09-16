Россиян предупредили об опасности запеченной в фольге еды

Запекание еды в фольге может привести к проблемам со здоровьем, так как в ней содержатся гормоноподобные вещества ксеноэстрогены, предупредил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. В беседе с изданием «Доктор Питер» он перечислил эти и другие потенциальные опасности использования фольги для приготовления пищи.

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Кутушов рассказал россиянам, что содержащиеся в фольге ксеноэстрогены, попадая в организм, «маскируются» под женские половые гормоны эстрогены и со временем могут вызвать гормональный дисбаланс. Среди других проблем со здоровьем, которые могут спровоцировать эти синтетические соединения, токсиколог назвал ожирение, дисфункцию щитовидной железы, бесплодие и рак.