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1 час назад

Доктор Мясников раскрыл способ быстро заснуть при бессоннице

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов тем, кто сталкивается с бессонницей. Способ, с помощью которого можно быстро заснуть, он раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников раскрыл способ быстро заснуть при бессоннице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мясников посоветовал расслаблять мышцы тела одну за другой, чтобы заснуть. Как уточнил специалист, в этот момент нужно думать только о самом процессе расслабления. При этом доктор назвал неэффективным методом счет овец перед сном. По его мнению, вместо этого лучше подумать о чем-то отвлеченном, например о море.

Врач отметил, что человеку, который испытывает проблемы с засыпанием, следует выработать рефлекс «кровать — сон», то есть научиться засыпать каждый раз, когда он оказывается в постели. Для формирования этого рефлекса он порекомендовал не находиться в постели в состоянии бодрствования дольше 20 минут. Если за это время заснуть не удается, то нужно встать и пройтись по квартире, после чего снова лечь в кровать и попытаться заснуть.

«Не спать днем на кровати. Не присаживаться на кровать. Не смотреть в телефон и всякие гаджеты перед сном. Не переедать на ночь», — перечислил телеведущий еще несколько правил, соблюдение которых поможет улучшить качество сна.

Здоровье,Александр Мясников,
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