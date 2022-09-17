6 простых шагов к фигуре мечты

Своими лайфхаками делится актер театра и кино Семен Якубов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Каждый из нас задается вопросами о том, как надолго сохранить молодость, красоту и здоровье. Не у всех есть возможность и желание регулярно посещать спортзал и высчитывать калории. Но есть ряд правил, способствующих сохранению отличной формы, которые можно легко и гармонично соблюдать в повседневной жизни.

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1. Старайтесь ходить везде пешком

Ходьба — самый простой, доступный и приятный вид физической нагрузки. Внедрите в жизнь привычку чаще оставлять машину на стоянке и добираться до места назначения пешком. Перейдя на пешие прогулки, вы быстро получите ощутимый результат. Всего полчаса ходьбы в день позволит вам подтянуть тело, укрепить иммунитет, улучшить состояние нервной системы и справиться с бессоницей.

2. Внедрите короткие тренировки по системе табата

В Японии был разработан метод интервальных тренировок, не занимающих много времени, но чрезвычайно эффективных. Он называется табата. Его суть заключается в том, что 20 секунд вы активно выполняете упражнения, а затем 10 секунд отдыхаете. И так на протяжении четырех минут. Такие тренировки не требуют дополнительного инвентаря и обладают мощным жиросжигающим эффектом. У этой системы множество поклонников по всему миру. В интернете есть масса доступных тренировок, существуют приложения со специальным табата-таймером. Всего несколько минут спорта в день позволят сохранить стройность на долгие годы.

3. Делайте регулярную уборку дома

Активная уборка квартиры позволяет совместить приятное с полезным. Под любимую энергичную музыку начинайте в бодром темпе наводить порядок, заглядывая в каждый труднодоступный уголок. Это принесет такую же пользу вашему телу, как тренировка в спортзале. К тому же избавление от хлама улучшает состояние нервной системы и повышает настроение.

4. Периодически устраивайте перестановку

Перестановка — еще один отличный метод домашней активности. Не стоит тягать диваны и холодильники. Просто критически оглядите свою квартиру и подумайте, что можно улучшить. Переставьте тумбочки на новое место, перевесьте картины, расставьте книги, установите новую полку, оборудуйте себе рабочий уголок. Поддержание порядка, красоты вокруг положительно сказывается на вашей энергичности, бодрости, желании двигаться вперед. Любая физическая активность — шаг на пути к подтянутому телу. Чем больше вы сделаете этих шагов, тем скорее придете к результату. Поэтому даже находясь дома, всегда находите время для движения.

5. Ешьте больше фруктов

Всем известно, что для красивой фигуры важна не только физическая активность, но и правильное питание. Часто хочется утолить голод чем-то сладким и не очень полезным. Справиться с тягой к вредным продуктам, повысить бодрость и улучшить иммунитет, поможет регулярное потребление фруктов. Лучше всего с этой задачей справляются цитрусовые. Грейпфрут улучшает пищеварение и наполняет энергией. Апельсин способствует выводу из организма жидкости и токсинов. Зеленые яблоки и ананасы также способствуют быстрому насыщению без вреда для фигуры.

6. Сохраняйте позитивный настрой