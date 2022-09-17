Какие привычки помогут достичь идеального веса и удержать его

Стремление к здоровому весу — похвальное и полезное, но путь к идеалу не всегда простой и легкий. «Рамблер» спросил у эксперта, что нужно делать, чтобы не только достичь своих целей, но и сохранить результат.
Многие люди не испытывают проблем с тем, чтобы похудеть. Они ограничивают калорийность рациона, увеличивают физические нагрузки, и вес действительно снижается. Самое сложное начинается позже, когда свой лучший вес нужно сохранить. Возвращение сброшенных килограммов не такая уж и редкость, причем часто бывает так, что прибавляются новые килограммы.
Нутрициолог Ольга Панова, объясняет, что только пищевые привычки не смогут помочь в достижении идеального веса, но в сочетании с жизненными привычками можно достичь необходимого результата и удерживать его. Специалист дает пять простых советов, которые в этом помогут.
Во-первых, хороший сон нормализует работу всего организма. Во-вторых, во время сна регулируется метаболизм, поэтому чем меньше мы спим, тем больше хотим есть. Для здоровья взрослому человеку достаточно 7-9 часов.
Простая питьевая вода способна ускорить метаболизм и помогает сжигать жир, помогая почкам фильтровать токсины и отходы.
Чтобы снизить свой вес, а затем удерживать его, уменьшите порции потребляемой пищи.
Творог, постное мясо, рыба, овощи и фрукты – первые помощники в здоровом весе.
Все знают, что движение – это жизнь. Ольга Панова говорит, что движение – это продление жизни, и советует никогда не спать после еды, а лучше поработать или прогуляться.
Пять этих правил помогут вам привести ваш вес в норму и удерживать его.