Какие привычки помогут достичь идеального веса и удержать его

Стремление к здоровому весу — похвальное и полезное, но путь к идеалу не всегда простой и легкий. «Рамблер» спросил у эксперта, что нужно делать, чтобы не только достичь своих целей, но и сохранить результат.

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Многие люди не испытывают проблем с тем, чтобы похудеть. Они ограничивают калорийность рациона, увеличивают физические нагрузки, и вес действительно снижается. Самое сложное начинается позже, когда свой лучший вес нужно сохранить. Возвращение сброшенных килограммов не такая уж и редкость, причем часто бывает так, что прибавляются новые килограммы.

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Нутрициолог Ольга Панова, объясняет, что только пищевые привычки не смогут помочь в достижении идеального веса, но в сочетании с жизненными привычками можно достичь необходимого результата и удерживать его. Специалист дает пять простых советов, которые в этом помогут.

Начните со сна

Во-первых, хороший сон нормализует работу всего организма. Во-вторых, во время сна регулируется метаболизм, поэтому чем меньше мы спим, тем больше хотим есть. Для здоровья взрослому человеку достаточно 7-9 часов.

Чтобы ваш сон был здоровым, не употребляйте кофе после 16:00 и, по возможности, не пользуйтесь гаджетами за 2 часа до сна. Лучше почитайте приятную литературу.

Ольга Панова Нутрициолог

Питьевой режим

Простая питьевая вода способна ускорить метаболизм и помогает сжигать жир, помогая почкам фильтровать токсины и отходы.

Если вы будете выпивать 4-8 стаканов в день, в зависимости от вашей физической нагрузки, этого будет достаточно. И забудьте про алкоголь. Имеет смысл в период сброса веса пить только воду.

Ольга Панова Нутрициолог

Внимание к приему пищи

Чтобы снизить свой вес, а затем удерживать его, уменьшите порции потребляемой пищи.

Выходить из-за стола лучше всегда с небольшим чувством голода, как советуют японцы. И последний прием пищи планировать не позднее 20:00. При этом если вы предпочтете простоквашу или кефир, то ваш вес будет уходить от вас быстрее.

Ольга Панова Нутрициолог

Выбор продуктов

Творог, постное мясо, рыба, овощи и фрукты – первые помощники в здоровом весе.

Стоит ограничить потребление черного хлеба, не более 100-150 граммов в день. А вот от белого хлеба, пирожных, сладкого и мучного стоит отказаться. Пусть вас не пугают ограничения. Один раз в неделю делайте себе в один прием пищи послабление и съедайте небольшую порцию того, что вам очень хочется.

Ольга Панова Нутрициолог

Движение

Все знают, что движение – это жизнь. Ольга Панова говорит, что движение – это продление жизни, и советует никогда не спать после еды, а лучше поработать или прогуляться.