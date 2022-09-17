Можно ли без врача узнать, что у вас эндометриоз

Эндометриоз является одним из самых распространенных заболеваний женской репродуктивной системы. При возникновении такой проблемы, клетки эндометрия локализуются за его пределами, что вызывает много неприятных последствий, среди которых и возможные трудности с зачатием. "Рамблер" узнал у эксперта, можно ли самостоятельно заподозрить у себя эндометриоз и какие симптомы должны указать на необходимость записаться к врачу-гинекологу.

Самостоятельно понять, что у вас эндометриоз, невозможно. Только врач акушер-гинеколог может поставить вам такой диагноз.

На какие симптомы стоит обратить внимание:

После постановки диагноза назначается лечение, которое подбирается в зависимости от распространенности и локализации эндометриоза. Лечение может быть, как консервативным, так и хирургическим. Отсутствие вышеупомянутых симптомов в процессе лечения говорит об эффективности назначенной терапии.

Большинство врачей отказываются четко отвечать на вопрос, можно ли вылечить окончательно эндометриоз или нет. Наш эксперт делает акцент на том, что эндометриоз как диагноз - это не клеймо и не приговор. Важно устранить симптомы, которые доставляют дискомфорт. Если симптомы исчезли и все остальное в норме, то нет поводов для беспокойства.