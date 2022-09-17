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53 минуты назад

Кардиолог Павличенко: чеснок полезен для сердца и нормализует давление

Ura.Ru

Чеснок, благодаря аллицину, полезен для сердца и помогает привести давление в норму. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кардиолог, терапевт, клинический фармаколог, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

Кардиолог: чеснок полезен для сердца и нормализует давление
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Своим запахом чеснок обязан серосодержащему полифенолу аллицину. Он играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Попадая в кровь, аллицин участвует в синтезе сероводорода, который расслабляет стенки сосудов, помогая нормализовать давление. В цельном чесноке нет аллицина, он образуется при контакте мякоти с воздухом. Очищенные зубчики нужно раздавить и оставить на 10-15 минут, прежде чем использовать в готовке», — сказала Светлана Павличенко.

В чесноке содержатся десятки полезных веществ, добавила терапевт. «Он использовался в пищу и как лекарственное растение еще в Древнем Египте. Великий древнегреческий врач Гиппократ применял чеснок как мочегонное, слабительное средство и для избавления от паразитов. Содержит более 40 биологически активных компонентов с лечебными свойствами, в том числе витамины С, группы В, калий и кальций», — подчеркнула клинический фармаколог.

Данный продукт имеет и свои противопоказания, отметила кардиолог. «Чеснок — достаточно агрессивный продукт, поэтому его нельзя употреблять натощак. Он может повредить слизистые оболочки желудка и пищевода. Чеснок противопоказан пациентам с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения», — заключила эксперт.

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