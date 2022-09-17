Названы вредные для волос продукты

«Есть продукты, которые вредят волосам. Кофе очень негативно сказывается на их состоянии. Он вымывает кальций и другие минералы. Страдают не только волосы, но и ногти, кости. Если человек ежедневно его пьет, у него через какое-то время наблюдается такой негативный эффект», — заявила специалист.