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59 минут назад

Диетологи рекомендуют есть инжир для улучшения здоровья кожи

Волгоградская правдаиещё 1

Этот фрукт полезен не только для кожи, но и для многих других систем организма.

Диетологи рекомендуют есть инжир для улучшения здоровья кожи
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Инжир, он же смоковница, он же фига, содержит в себе множество полезных микроэлементов и минералов, пишет сербское издание «Вечерње новости». Однако, если стоит выбор между сушеным фруктом и свежим, специалисты рекомендуют есть свежий, так как в нем меньше калорий и сахара.

Больше всего в инжире меди. Она помогает нормализации метаболизма и формированию эритроцитов – красных кровяных телец, которые занимаются транспортировкой кислорода в крови.

Высокая концентрация во фрукте витамина В6 повышает уровень энергии, а также способствует замедлению процесса старения.

Кроме этого, регулярное употребление инжира способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск ишемических болезней и тромбозов.

Не стоит забывать о пользе фрукта для пищеварения, ведь клетчатки в нем более чем достаточно.

Тем не менее, как и во всем прочем, здесь следует соблюдать меру. Высокое содержание сахара не только делает фрукт вкусным, но может и негативно сказаться на самочувствии.

Здоровье,
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