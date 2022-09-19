Женщин предупредили о снижении интереса к сексу после COVID-19

Перенесенный в тяжелой форме коронавирус может привести к ряду неприятных последствий для здоровья, в частности, к потере интереса к сексу, заявила акушер-гинеколог Ольга Терехина. О негативном влиянии COVID-19 на уровень либидо она предупредила в беседе с «Газетой.ру».

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Снижение либидо после коронавирусной инфекции происходит по нескольким причинам, объяснила врач. В качестве одной из них она назвала сухость слизистых, из-за которой при половом контакте могут возникать болезненные ощущения.

Вторая причина — нарушение работы мочеполовой системы из-за осложнений COVID-19.

«Если осложнения коснулись мочевого пузыря, то возникает недержание мочи при физических нагрузках, даже сильном кашле или чихании. Женщине это приносит психологический дискомфорт и также уменьшает либидо», — рассказала Терехина.