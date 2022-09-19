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2 часа назад

Врач назвала идеальную диету при варикозе

Lenta.ruиещё 3

При варикозе нужно есть много овощей и фруктов, а также нежирное мясо, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Идеальную диету при этом недуге она назвала «Москве 24».

Врач назвала идеальную диету при варикозе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Людям, страдающим от варикозного расширения вен, следует употреблять продукты с витаминами C, PP и омега-3 жирными кислотами. Также, по словам Королевой, опасен лишний вес, осложняющий венозный отток.

При варикозе следует избегать запоров, напомнила врач. Предотвратить их поможет включение в рацион овощей и фруктов. К тому же многие из них содержат витамины, необходимые для здоровья стенок сосудов.

Витамин C содержится в капусте, молодом картофеле, яблоках, цитрусовых; витамин PP — в болгарском перце, ягодах, чесноке и помидорах; омега-3 жирные кислоты — в орехах и нежирной рыбе

Для снижения риска тромбообразования врач посоветовала есть нежирное мясо и птицу и пить больше воды, чтобы кровь не загустевала.

«Нужно уменьшить количество жира в рационе, особенно жиры из состава рафинированных продуктов. И отказаться от колбасных изделий, избытка сыров, копченостей. Такие продукты обеспечивают задержку жидкости и приносят большое количество жиров в организм, меняя липидную форму крови», — отметила Королева.

Здоровье,Маргарита Королева,
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