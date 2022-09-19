Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
15 минут назад

Спортивный тренер предупредил о вреде фастфуда

Вечерняя Москва

Осенью для организма спортсмена важно получить большое количество витаминов, а фастфуд, наоборот, будет вреден, так как в нем содержатся быстрые углеводы. Кроме того, постоянное употребление такой пищи вызывает привыкание. Об этом рассказал тренер Денис Помазной.

Спортивный тренер предупредил о вреде фастфуда
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Фастфуд вреден, потому что он очень калориен за счет быстрых углеводов. Поэтому в осенне-зимний период очень важно употреблять большое количество витаминов. Необходимо, чтобы было гармонизированное питание, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Правильное сбалансированное питание должно содержать белки, углеводы и витамины. Из-за неправильного питания начинаюбтся многочисленные проблемы со здоровьем.

Тренер добавил, что изредка можно позволить себе фастфуд, но постоянное употребление подобной пищи вызывает привыкание. Кроме того, тренер добавил, что фастфуд является недешевым удовольствием и лучше потратить эти деньги на полезные продукты.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители