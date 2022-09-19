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1 час назад

Врач Екатерина Анчикова объяснила, что давить прыщи в "треугольнике смерти" опасно для жизни

Катя Кобышева

Некоторые люди обожают давить прыщи, хотя прекрасно знают, что делать этого нельзя. Это становится особенно опасным, если прыщ находится в "треугольнике смерти" — зоне вокруг носа и губ. Чем это грозит, рассказала врач-дерматолог Екатерина Анчикова в беседе с News.ru.

Врач запрещает давить прыщи в "треугольнике смерти"
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Все дело в том, что в этой зоне находятся сообщающиеся с головным мозгом сосуды, которые можно легко повредить и занести туда бактерии.

"Есть на лице так называемый "треугольник смерти", прыщики на котором трогать руками категорически запрещается из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. И в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадании в эти сосуды бактериальной флоры, может возникнуть сепсис", – объяснила Екатерина Анчикова.

В качестве средства скорой помощи специалист посоветовала точечно применять зубную пасту, которая подсушит прыщики. Также можно использовать спиртосодержащие напитки, но только если ничего другого под рукой нет, поскольку спирт очень сушит кожу.

"На постоянной основе они обезвоживают кожу, а это сигнал сальной железе для усиления работы. Что в итоге? Еще больше становится закупоренного сального секрета и больше прыщей", – подытожила эксперт.

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