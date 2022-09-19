Почему в холодное время года хочется больше есть

С осенним и зимним похолоданием человеку часто хочется больше есть, из-за чего возникает набор веса. Об этом рассказала в интервью порталу «Газета.Ru» врач иммунодиетолог-нутрициолог Анна Шутова.

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Как пояснила эксперт, когда световой день становится короче, это сказывается на уровне витамина Д, в связи с чем возникают нестабильное настроение, эмоциональные переедания и, как следствие, набор веса.

«Проверьте свой уровень витамина D, скорректируйте его до оптимального и употребляйте больше продуктов, естественных источников витамина D – форель, семгу, сельдь, которые одновременно содержат еще один «активатор настроения» – Омега-3 жирные кислоты», – посоветовала медик.

Также, по словам специалиста, в холодное время года люди начинают употреблять меньше воды, что может привезти к обезвоживанию организма. Поэтому иногда, когда у человека возникает чувство голода, на самом деле ему просто нужно выпить воды.

«В холод мы также начинаем перекусывать намного чаще, чем в теплое время года. Например, печенье и конфеты к чаю или кофе могут привести к значительным проблемам и набору веса. Частые перекусы замедляют обмен веществ», – отметила нутрициолог.