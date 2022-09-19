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2 часа назад

Ученые назвали способные снизить риск возникновения диабета продукты

Вечерняя Москва

Употребление молочных продуктов в умеренном количестве способно значительно снизить риск возникновения диабета второго типа. Об этом заявили ученые из Неаполитанского университета имени Федерико II.

Названы способные снизить риск возникновения диабета продукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Их исследование показало, что молочные продукты, особенно йогурт и обезжиренные продукты, связаны с более низким риском развития диабета второго типа (СД 2). Красное и переработанное мясо же эксперты связали с более высоким риском развития недуга.

Так, употребление 200 миллиграммов молока в день позволяет снизить риск возникновения диабета на 10 процентов. Употребляя в день 100 граммов йогурта, человек может снизить этот риск на пять процентов.

Молочные продукты, пояснили ученые, богаты питательными веществами, витаминами и другими биологически активными соединениями, которые могут благоприятно влиять на метаболизм глюкозы — переработку сахара в организме, передает газета Express.

Здоровье,
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