Тиктокеры придумали заклеивать рот от храпа и получили совет врача

Вместо тейпирования рта храпящим людям лучше использовать специальный держатель для челюсти, предложила врач-терапевт Хана Пател в ответ на распространившийся в TikTok тренд. Тиктокеры, которые придумали заклеивать рот от храпа, получили от нее совет в издании Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хэштег #mouthtaping, которым сопровождают ролики с заклеиванием рта перед сном, собрал более 25 миллионов просмотров в TikTok. В одном из таких роликах тиктокерша по имени Изабелль Люкс заявила, что это помогает не только от храпа — дыхание через рот, по ее словам, провоцирует неприятный запах изо рта, болезни десен, кариес и спутанность мыслей, а также ослабляет иммунную систему.

Пател согласилась, что дыхание через нос лучше, чем через рот.

«Нос фильтрует воздух, которым мы дышим, защищает от пыли, пыльцы, пепла, бактерий, опасных частиц. Воздух бывает разной температуры, что может навредить чувствительным к холодному и сухому воздуху легким, а нос уменьшает раздражение, разогревая его и доводя до нужной температуры», — объяснила она.