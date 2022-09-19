Врач раскрыл главные секреты вечной молодости

Старение, по современным научным представлениям, активно начинается с 30-ти лет. Однако, этот процесс во многом зависит от образа жизни конкретного человека: питания, спорта, сна, а значит, его можно контролировать. О профилактике старения изданию рассказала доктор медицинских наук Элисо Джобава.
Элисо Джобава — эксперт бренда Лигнариус, профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории со стажем более 20 лет, медицинский директор группы клиник «Кредэ Эксперто». Автор проекта «Академия осознанного материнства».
Молодость женщины зависит от множества факторов физического, социального и психологического свойства. Но в большей степени на нее оказывают влияние физическое здоровье и нормальная работа нервно-гормональной системы.
Поскольку за когнитивные способности, качество сна, положительные эмоции, физическую активность, мышечный тонус и либидо отвечают 3 основных женских половых гормона: эстрогены, прогестерон и тестостерон. Также не последнюю роль в формировании жизненного тонуса играет иммунная система, поскольку ее работа напрямую связана с нервной системой, питанием, сном, дефицитами нутриентов.
Итак, как же продлить молодость и всегда оставаться в тонусе?
Да, много кто знает эту простую истину, но при этом мало кто понимает, что означает питаться правильно. Во-первых, это адекватный питьевой режим (30 мл чистой воды на 1 кг веса). Во-вторых, исключение из рациона транс-жиров, уменьшение насыщенных (животных) жиров и легких углеводов и глютеновых круп. В-третьих, увеличение потребления количества надземных овощей, клетчатки, полезных жиров (ненасыщенных).
Принимать основные базовые нутриенты и поливитаминные комплексы необходимо курсами в течение года. Базовые нутриенты — это витамин Д, магний, йод, омега-3, витамины группы В. Курсами имеет смысл принимать витамин С, А, Е, минералы и другие. Сейчас огромный выбор качественных по составу комплексов и мононутриентов. Для более грамотного подбора следует обратиться к врачу-диетологу или специалисту нутрициологу. Для женщин в возрасте 40+ к комплексам этих мероприятий имеет смысл добавить фитоэстрогены — лигнаны (лигнариус) для мягкой безопасной коррекции гормонального фона.
Ложится спать до 22:00 (максимум до 23:00) и вставать не позднее 8:00 утра. Нормальный достаточный синтез мелатонина (гормона сна) происходит с 20:00 до 00:00. Люди, которые ложатся спать позже обозначенного времени, лишаются мелатонина даже при условии, что потом они спят от 8 часов и больше. От этого снижается и серотонин (гормон счастья и радости), за ним и дофамин (гормон достижений) и окситоцин (гормон любви). Плюс снижается и синтез половых женских гормонов в целом (эстрогенов и прогестерона в большей степени). Так, лучшее средство молодости и тонуса — достаточный по времени и количеству часов сон.
Стресс давно и плотно вошел в нашу жизнь. Напряженная работа, воспитание детей, напряженные личные отношения — все это источник стресса для женщины, и примеры можно приводить до бесконечности. Важно не избегать стресса как такового, поскольку это невозможно, а научиться правильно его проживать. При этом существует масса антистрессовых мероприятий, таких как поход к психологу или в салон красоты, кофе с подругами, шопинг, медитация, религия. Для каждой есть свои особенные ритуалы, которые позволяют снизить уровень стресса, необходимо найти такой инструмент и активно им пользоваться.
Заниматься физической активностью. Сюда можно отнести и секс. Кому-то нравится фитнес, кому-то йога, кому-то комфортнее просто проходить по 10 тысяч шагов в день и не посещать тренировки, также отлично подойдет велосипед или плавание. Не так важно какой именно спорт будет в вашей жизни, важно, чтобы физическая активность была. Также желательно заниматься сексом на регулярной основе, в идеале 2-3 раза в неделю.
Ежедневные процедуры детоксикации. Сюда можно отнести питьевой режим, баню, лимфодренажные процедуры, пищевые волокна в рационе. Все, что помогает организму избавиться от лишних токсинов.
Гормезис — физиологический стресс. Он стимулирует мягко выработку кортизола. Сюда можно отнести, например, ледяную купель после сауны или бани, криосауну или иные физиологические стимуляторы. Тут надо оговориться, если после процедуры вы чувствуете ухудшение состояния, стоит прислушаться к организму и его сигналам. Сделайте паузу и займитесь здоровьем более глубоко. Ну и, конечно, нетривиальный совет — отказаться от вредных привычек. Человеческий организм генетически рассчитан на 150-180 лет активной жизни. Наш средний срок жизни — результат образа жизни, питания, вредных привычек и прочих факторов. Возможно, данные секреты могут показаться известными. Но что вам мешает создать план на неделю и постепенно внедрять все это в повседневную жизнь? Поверьте, все это в комплексе позволит вам почувствовать прилив бодрости и энергии с первого дня! Фото: свободные интернет-источники