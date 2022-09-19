Врач раскрыл главные секреты вечной молодости

Старение, по современным научным представлениям, активно начинается с 30-ти лет. Однако, этот процесс во многом зависит от образа жизни конкретного человека: питания, спорта, сна, а значит, его можно контролировать. О профилактике старения изданию рассказала доктор медицинских наук Элисо Джобава.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Элисо Джобава — эксперт бренда Лигнариус, профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории со стажем более 20 лет, медицинский директор группы клиник «Кредэ Эксперто». Автор проекта «Академия осознанного материнства».

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Свободнорадикальная теория;

Теория дефицита нутриентов;

Теория поперечных сшивок (связей) с формированием конечных продуктов гликирования;

Аутоиммунная теория;

Нейроэндокринная теория;

Митохондриальная теория;

Теломерная теория;

Теория апоптоза;

Теория бактериальной интоксикации;

Теория соматических мутаций. Существует 10 основных теорий старения:

Молодость женщины зависит от множества факторов физического, социального и психологического свойства. Но в большей степени на нее оказывают влияние физическое здоровье и нормальная работа нервно-гормональной системы.

Поскольку за когнитивные способности, качество сна, положительные эмоции, физическую активность, мышечный тонус и либидо отвечают 3 основных женских половых гормона: эстрогены, прогестерон и тестостерон. Также не последнюю роль в формировании жизненного тонуса играет иммунная система, поскольку ее работа напрямую связана с нервной системой, питанием, сном, дефицитами нутриентов.

Итак, как же продлить молодость и всегда оставаться в тонусе?

Секрет #1 Питайтесь правильно

Да, много кто знает эту простую истину, но при этом мало кто понимает, что означает питаться правильно. Во-первых, это адекватный питьевой режим (30 мл чистой воды на 1 кг веса). Во-вторых, исключение из рациона транс-жиров, уменьшение насыщенных (животных) жиров и легких углеводов и глютеновых круп. В-третьих, увеличение потребления количества надземных овощей, клетчатки, полезных жиров (ненасыщенных).

Секрет #2 Не забывайте про витамины

Принимать основные базовые нутриенты и поливитаминные комплексы необходимо курсами в течение года. Базовые нутриенты — это витамин Д, магний, йод, омега-3, витамины группы В. Курсами имеет смысл принимать витамин С, А, Е, минералы и другие. Сейчас огромный выбор качественных по составу комплексов и мононутриентов. Для более грамотного подбора следует обратиться к врачу-диетологу или специалисту нутрициологу. Для женщин в возрасте 40+ к комплексам этих мероприятий имеет смысл добавить фитоэстрогены — лигнаны (лигнариус) для мягкой безопасной коррекции гормонального фона.

Секрет #3 Соблюдайте режим сна

Ложится спать до 22:00 (максимум до 23:00) и вставать не позднее 8:00 утра. Нормальный достаточный синтез мелатонина (гормона сна) происходит с 20:00 до 00:00. Люди, которые ложатся спать позже обозначенного времени, лишаются мелатонина даже при условии, что потом они спят от 8 часов и больше. От этого снижается и серотонин (гормон счастья и радости), за ним и дофамин (гормон достижений) и окситоцин (гормон любви). Плюс снижается и синтез половых женских гормонов в целом (эстрогенов и прогестерона в большей степени). Так, лучшее средство молодости и тонуса — достаточный по времени и количеству часов сон.

Секрет #4 Не игнорируйте стресс

Стресс давно и плотно вошел в нашу жизнь. Напряженная работа, воспитание детей, напряженные личные отношения — все это источник стресса для женщины, и примеры можно приводить до бесконечности. Важно не избегать стресса как такового, поскольку это невозможно, а научиться правильно его проживать. При этом существует масса антистрессовых мероприятий, таких как поход к психологу или в салон красоты, кофе с подругами, шопинг, медитация, религия. Для каждой есть свои особенные ритуалы, которые позволяют снизить уровень стресса, необходимо найти такой инструмент и активно им пользоваться.

Секрет #5 Больше двигайтесь

Заниматься физической активностью. Сюда можно отнести и секс. Кому-то нравится фитнес, кому-то йога, кому-то комфортнее просто проходить по 10 тысяч шагов в день и не посещать тренировки, также отлично подойдет велосипед или плавание. Не так важно какой именно спорт будет в вашей жизни, важно, чтобы физическая активность была. Также желательно заниматься сексом на регулярной основе, в идеале 2-3 раза в неделю.

Секрет #6 Избавляйтесь от токсинов

Ежедневные процедуры детоксикации. Сюда можно отнести питьевой режим, баню, лимфодренажные процедуры, пищевые волокна в рационе. Все, что помогает организму избавиться от лишних токсинов.

Секрет #7 Занимайтесь физиологической стимуляцией