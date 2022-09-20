Чай и кофе относятся к полезным напиткам, однако правильные добавки могут сделать их еще лучше. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Чай и кофе обладают противовоспалительными свойствами, защищают мембраны клеток, предотвращают развитие болезней сердца и сосудов, сообщила Арзуманян.

Чтобы увеличить пользу этих напитков, можно добавить в них различные пряности. Они увеличивают антиоксидантные свойства и придают оригинальные вкусы.

«Это имбирь, корица, кардамон, гвоздика, апельсиновые корочки. Можно добавить чуточку перца. Так мы сделаем напитки более полезными, согревающими»,

– поделилась врач-диетолог.

Специалист не рекомендует пить слишком горячие чай и кофе, а тем более добавлять в них мед. По словам Арзуманян, напитки лучше остужать, чтобы исключать риск рака пищевода, а мед есть отдельно от жидкостей, передает радио Sputnik.