Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Врач-диетолог назвала полезные добавки для чая и кофе в осенний период

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Чай и кофе относятся к полезным напиткам, однако правильные добавки могут сделать их еще лучше. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Чай и кофе обладают противовоспалительными свойствами, защищают мембраны клеток, предотвращают развитие болезней сердца и сосудов, сообщила Арзуманян.

Чтобы увеличить пользу этих напитков, можно добавить в них различные пряности. Они увеличивают антиоксидантные свойства и придают оригинальные вкусы.

«Это имбирь, корица, кардамон, гвоздика, апельсиновые корочки. Можно добавить чуточку перца. Так мы сделаем напитки более полезными, согревающими»,

– поделилась врач-диетолог.

Специалист не рекомендует пить слишком горячие чай и кофе, а тем более добавлять в них мед. По словам Арзуманян, напитки лучше остужать, чтобы исключать риск рака пищевода, а мед есть отдельно от жидкостей, передает радио Sputnik.

Ранее врач предупредил, что капли в нос несут катастрофическую опасность для здоровья, и объяснил, почему их нельзя принимать часто.

Здоровье,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители