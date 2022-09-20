Названы побочные эффекты дробного питания

Дробное питание, вопреки устоявшемуся в обществе мнению, не помогает похудеть, а, наоборот, способствует набору веса, рассказал заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «Ленте.ру» он также назвал другие побочные эффекты подобного режима питания.

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Принцип дробного питания пришел из гастроэнтерологии. Когда желудочно-кишечный тракт работает неполноценно, пища должна поступать небольшими порциями, чтобы она успела перевариться, пояснил эксперт.

Сторонники дробного питания уверяют, что переваривание само по себе связано с энергозатратами и пять приемов пищи по 300 килокалорий требуют больше энергии, чем три приема по 500 килокалорий, и за счет этого происходит потеря веса, рассказал Кабанов.

Однако, по его словам, наука такую точку зрения не поддерживает. Если питаться по режиму, то к моменту завтрака, обеда или ужина вырабатываются все необходимые ферменты, а в остальное время пищеварительный тракт отдыхает, считает он.

Частое дробное питание — это лишняя нагрузка на печень и поджелудочную железу, предупредил собеседник «Ленты.ру». Что же касается дополнительных энергозатрат на переваривание пищи, то они настолько малы, что с точки зрения похудения их смело можно игнорировать.

Поэтому даже пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями, когда проходит острая стадия болезни, врач переводит обратно на трехразовое питание, отметил Кабанов. А больным с метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью дробное питание строго противопоказано: оно может резко ухудшить их состояние.

«Дробное питание стимулирует постоянную выработку инсулина, а он, в свою очередь, блокирует липолиз — процесс сжигания жира. Другими словами, желая похудеть с помощью дробного питания, можно добиться ровно обратного: остановить сжигание жира в организме»,

— подвел итог эксперт.