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39 минут назад

Врач перечислил признаки ранней стадии рака груди

Lenta.ru

Врач, онколог-маммолог Гурами Кветенадзе в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил признаки, которые указывают на раннюю стадию распространенного среди женщин вида рака — онкологического заболевания груди. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач перечислил признаки ранней стадии рака груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из первых признаков рака груди специалист назвал изменение размера или формы молочных желез.

«Любая асимметрия [груди], которая может проявиться, — это тот признак, который требует обращения к доктору», — подчеркнул Кветенадзе.

При этом он уточнил, что асимметричность молочных желез может быть врожденной. По словам врача, эта особенность встречается у 30 процентов женщин.

Также Кветенадзе посоветовал незамедлительно обратиться к специалисту при обнаружении припухлости ткани или утолщении кожи молочной железы. Еще один симптом, который должен вызвать подозрения у женщины — появление уплотнения в груди.

«В молочной железе при нормальном ее строении никаких уплотнений быть не должно», — заявил онколог.

Он отметил, что уплотнение не всегда является злокачественным: в некоторых случаях оно может быть доброкачественным образованием, например, кистой.

Свидетельствовать о раке груди могут и выделения из сосков, добавил врач.

«Выделения из сосков могут быть и нормального характера, как анатомическая особенность любой женщины. Но если начинают появляться какие-то патологические выделения, а к ним относятся кровянистые выделения, яркие янтарные или обильные выделения — это один из признаков необходимости обращения к доктору-маммологу», — заключил специалист.

Здоровье,
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