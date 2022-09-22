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3 часа назад

Диетологи назвали продукты для эффективного похудения

Волгоградская правдаиещё 1

Избавиться от лишнего веса помогут шпинат, рукола, чай и кофе.

Диетологи назвали продукты для эффективного похудения
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты в области диетологии рассказали редакции издания Eat This, Not That! о том, на какие продукты стоит обратить внимание при борьбе с лишним весом.

По мнению доктора Лорен Манакер, неоценимую помощь при похудении могут оказать продукты, содержащие кофеин, так как это вещество разгоняет метаболизм. Поэтому зеленый чай или кофе следует пить каждый день.

Диетолог Эми Гудзон рекомендует во время приема пищи сочетать белки и углеводы. Это способствует нормализации показателя сахара в крови, что поможет предотвратить ожирение.

А сжиганию глубинных жировых отложений способствуют шпинат, рукола и капуста кале, считает Лиза Московиц. В состав этих продуктов входят фолиевая кислота, магний, витамины С и К, кальций и клетчатка.

Специалисты напоминают, что перед тем как сесть за стол, всегда необходимо выпить стакан воды. Это поможет не переедать.

Кроме того, для эффективного похудения следует включать в рацион больше овощей и иногда делать перерывы в употреблении мяса, заменяя животный белок растительным.

Здоровье,
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