Диетолог рассказала, чем опасно однообразное питание

Однообразное питание может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

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По словам эксперта, если постоянно употреблять одни и те же продукты, организм не будет получать все необходимые полезные для здоровья вещества. В результате у человека может развиться дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, а также белков, жиров и углеводов. Кроме того, у человека начинают ломаться ногти и выпадать волосы, добавляет эндокринолог.

"В общем все, что со знаком минус, будет у организма – это результат такой однобокой ограничительной диеты", – говорит Лазуренко.

Чтобы не испытывать недостатка в полезных веществах и чувствовать себя здоровым, важно питаться разнообразно, продолжает она. В рационе должно быть как можно больше различных продуктов.

Дело в том, что вещества, содержащиеся в одной еде, могут отсутствовать в другой, объясняет врач. При этом рацион следует корректировать, исходя из потребностей организма.