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1 час назад

Диетолог рассказала, чем опасно однообразное питание

Москва24

Однообразное питание может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Диетолог рассказала, чем опасно однообразное питание
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, если постоянно употреблять одни и те же продукты, организм не будет получать все необходимые полезные для здоровья вещества. В результате у человека может развиться дефицит витаминов, микро- и макроэлементов, а также белков, жиров и углеводов. Кроме того, у человека начинают ломаться ногти и выпадать волосы, добавляет эндокринолог.

"В общем все, что со знаком минус, будет у организма – это результат такой однобокой ограничительной диеты", – говорит Лазуренко.

Чтобы не испытывать недостатка в полезных веществах и чувствовать себя здоровым, важно питаться разнообразно, продолжает она. В рационе должно быть как можно больше различных продуктов.

Дело в том, что вещества, содержащиеся в одной еде, могут отсутствовать в другой, объясняет врач. При этом рацион следует корректировать, исходя из потребностей организма.

"Человек должен питаться разнообразно с учетом белков, жиров, углеводов, которые нужны конкретно его организму с учетом его состояния, наличия каких-то заболеваний. Важно понимать, о ком идет речь. Это растущий организм, беременные или пожилые. Для каждой из этих категорий людей должен быть разнообразный и специфический тип питания, который подходит именно ему, конкретному человеку", – заключила Лазуренко.

Здоровье,
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