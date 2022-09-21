Онищенко развеял основные мифы о прививках против гриппа

Фото: Мослента Мослента

В Москве стартовала кампания вакцинации против гриппа. В связи с этим академик РАН, политик, врач Геннадий Онищенко в интервью ФАН развеял основные популярные мифы о прививках против этого инфекционного заболевания.

Так, по словам врача, многие уверены, что прививка от гриппа не помогает, потому что вирус каждый год мутирует. Медик объяснил, что международная лаборатория каждый год выявляет новые штаммы, сертифицирует их, а затем отправляет эти штаммы во все страны, чтобы те создавали новые вакцины.

Также Онищенко высказался о том, можно ли заболеть гриппом сразу же после вакцинации. «На гриппозную вакцину может быть лишь незначительная температурная реакция, поскольку в организм введен чужой белок. Не более. Вакцинация не зря начинается до подъема заболеваемости, потому что человек, получающий прививку, должен быть здоров. Если прививают, когда идет активный эпидемический процесс, прививка может не сработать. Ведь иммунитет вырабатывается две недели. А за эти две недели, если все вокруг болеют, он может сколько угодно раз заразиться. Поэтому прямой связи между прививкой и заражением нет», — пояснил академик.

Кроме того, многие опасаются побочных эффектов после вакцинации. Эксперт заявил, что такие явления — скорее исключение из правил. Существует перечень противопоказаний к вакцинации, есть ряд заболеваний, при которых прививку делать нежелательно. Поэтому перед процедурой необходимо пройти осмотр терапевта или педиатра, заключил эксперт.