Как убрать засос в домашних условиях быстро и эффективно

«Ничто на земле не проходит бесследно» — мог бы спеть человек, обнаруживший на себе след от засоса. Но вместо пения он начинает предпринимать попытки убрать яркое пятно и чаще всего терпит поражение. И если в незаметном под одеждой месте засос можно не трогать и забыть о нем, пока сам не пройдет, то оставлять его на виду очень не хочется, чтобы избежать косых взглядов и лишних вопросов от тех, кто на них осмелится. «Рамблер» рассказывает, как можно быстро и эффективно убрать засос с видимого участка кожи.

Чтобы понять, как справиться с засосом, нужно знать, что это такое. В сущности, засос — это просто синяк, то есть скопление травмированных капилляров под кожей. Чтобы убрать засос как можно быстрее, нужно ускорить восстановление поврежденных сосудов. Если засос свежий, алгоритм действий очень простой.

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Шаг №1

Для начала нужно остановить процесс, возьмите лед, если есть, или что угодно из морозилки и приложите к поврежденному участку. Не нужно класть холодное непосредственно на кожу, лучше кусочки льда или замороженное мясо сначала обернуть полотенцем, а потом уже прикладывать к коже. Это поможет остановить кровоизлияние, а значит засос будет меньше и светлее. Также холод снимает отек и снижает воспалительную реакцию.

Шаг №2

Долго держать такой ледяной компресс не нужно — 15-20 минут вполне достаточно. После льда нанесите на поврежденный участок кожи аптечный крем или специальную мазь от ушибов. В аптеке все эти средства продаются без рецепта, поэтому проблем не возникнет. Но уточните у фармацевта: такие мази и кремы не должны иметь разогревающий эффект — это наоборот ухудшит ситуацию. В составе средства должны содержаться димeтилсульфоксид, гепарин и декспантенол.

Шаг №3

Следующий шаг — обеспечьте себе покой и отдых. Не нужно бежать в спортзал или на стадион, лучше почитайте книгу, посмотрите сериал или просто полежите с закрытыми глазами и подумайте о чем-то хорошем. Вы сделали все, что могли, а теперь нужно дать организму время на восстановление.

Если засос вы заметили не сразу, например, только на следующий день, то можно ускорить заживление, но результат будет не такой впечатляющий. В этом случае ваша задача — убрать свернувшуюся кровь. А для этого нужно ускорить кровообращение. Что может помочь?

Теплые компрессы

Не кипяток, но тепло должно быть ощутимо. Три-четыре раза в день можно прикладывать тепло к месту засоса. Это стимулирует кровообращение, засос начнет постепенно менять цвет и становиться более светлым.

Массаж

Эффект тот же, что и от теплых компрессов — ускорение кровотока, что поможет устранить свернувшуюся кровь из-под кожи. Можно чередовать массаж с теплыми компрессами, а можно делать его в течение 3-5 минут до компресса. Это поможет избавиться от засоса быстрее и эффективнее.

Косметические средства

Неплохое подспорье в борьбе с засосами. Обратите внимание на состав, в креме должны содержаться следующие ингредиенты:

Сок алоэ, который ускоряет заживление ран и рассасывание синяков,

Экстракт арники, который снимает отечность и ускоряет восстановление поврежденных тканей,

Витамин К, который укрепляет стенки капилляров,

Витамин С, который ускоряет заживление и обладает противовоспалительным эффектом.

Кстати, интересное народное средство — банановая кожура. Приложите ее внутренней стороной к засосу и подержите так 10-15 минут. А кроме банановой кожуры для компрессов можно использовать кашицу из черный смородины, мякоти апельсина или мандарина.

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