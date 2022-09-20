Все о медитации на дыхание

Стрессы в современном мире — частое явление. Чтобы оставаться в гармонии с собой, в любой непонятной ситуации наблюдайте за своим дыханием. Как это может успокоить ум и привести в порядок чувства, рассказывает учитель кундалини-йоги Юлия Чай.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Юлия Чай — CF Access, создатель сообщества Generation Yoga, учитель кундалини-йоги, коуч ICF, писательница и автор книги, ведущая YouTube канала с более чем 30.000 подписчиков, автор курса «Расцветай. Деньги и процветание по-женски», создательница «Академии распаковки женских талантов».

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Зачем нужна практика?

Для планеты 2012 год ознаменовался важным событием: человечество перешло из эпохи Рыб в эпоху Водолея. Это означает, что нагрузка на нервную систему каждого из нас значительно возрастает. Обилие гаджетов, пользование интернетом, ускоренный ритм жизни и необходимость решать ежедневно множество задач приводят к тому, что люди регулярно пребывают в состоянии стресса. Неврологические расстройства становятся основными заболеваниями нашего времени. Чтобы успокоить эмоции и привести себя в норму, можно заниматься йогой или посещать консультации психолога. Но не у всех есть на это время и средства. Тогда воспользуйтесь уникальным инструментом, подаренным самой природой, — дыханием. Практики, связанные с ним, занимают несколько минут и не требуют специальных условий.

Упражнения для спокойствия ума и здоровья тела

Чтобы выйти из стрессового состояния, достаточно выполнять дыхательные практики 3-5 минут ежедневно. Благодаря несложным действиям вы сможете нормализовать работу нервной системы, расстаться с обидами, перестанете беспокоиться о том, что будет, и начнете жить настоящим. Мысли станут светлее, появится вера в свои силы. Вы наконец откроете для себя новые горизонты и сможете построить комфортные отношения.

Упражнение «Врата спокойствия»

Дыхание на протяжении всей практики осуществляется животом. Сначала глубоко вдохните, считая до пяти. Выполните задержку дыхания на 3-5 секунд и медленно, на 5 счетов, выдохните через нос. Следите, чтобы живот не напрягался. Повторите упражнение 5 раз. При глубоком дыхании включается парасимпатическая нервная система, ответственная за ощущение спокойствия, расслабление. Если регулярно выполнять это упражнение, можно избавиться от негативных мыслей, привести в норму гормональную систему, запустить восстановительные процессы в организме.

Лунное дыхание

Закройте правую ноздрю и вдыхайте воздух только через левую. Такие действия активизируют парасимпатическую нервную систему. В ее «ведомстве» находятся расслабление, снижение гормонов стресса и температуры тела. Отслеживайте вдохи и выдохи: их продолжительность не должна отличаться. Во время практики вы успокаиваетесь, уходит напряжение и тревожность. Этот тип дыхания хорошо помогает в борьбе с бессонницей. Лягте на правую сторону, зажмите правую ноздрю и спокойно дышите через левую, пока не наступит сон.

Наблюдение за вдохом и выдохом