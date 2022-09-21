Каши быстрого приготовления вредны для сердца

Денис Соколов, врач-кардиолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук, в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказал о том, что каши быстрого приготовления, мучные изделия из белой рафинированной муки и шлифованный рис вредят сердечно-сосудистой системе организма. А вот продукты из цельных зёрен пшеницы, отмечает специалист, выводят из крови холестерин.

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Измельчённые крупы быстрее перевариваются и несут только лёгкие углеводы, что быстро приводит к чувству голода и приобретению лишних калорий. Клетчатки в таких смесях минимальное количество, что неблагоприятно сказывается на процессе пищеварения. При регулярном использовании быстрорастворимых каш могут возникнуть нарушения метаболизма». — Денис Соколов, врач-кардиолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук.