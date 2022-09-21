Диетолог рассказала о пользе выпитого стакана воды натощак

Выпивая стакан воды натощак, человек не только помогает организму "проснуться" и запустить внутренние обменные процессы, но и восполнить за ночь потерянное количество жидкости. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

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Она уточнила, что во время сна организм теряет около 1,5 литра воды. Поэтому стакан воды натощак поможет восстановить водный баланс в организме.

"Кроме того, запускаются процессы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Восполнение потраченного объема циркулирующей жидкости разжижает кровь и препятствует ее сгущению", – объяснила Тихомирова.

Врач обратила внимание на то, что первый стакан воды может стать отличной профилактикой тромбоза. Кроме того, жидкая кровь более питательна для мозга и полезна для его работы.

Стакан воды натощак поможет запустить обменные процессы и создать барьер для появления лишнего веса, добавила диетолог.

"Обезвоживание и недостаток жидкости в организме может привести к появлению преждевременных морщин и снижению качества волос. Достаточное употребление воды в комплексе с правильным и сбалансированным питанием поможет сохранить красоту и здоровье волос и кожи", – сообщила Тихомирова.