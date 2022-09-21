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1 час назад

Как оральные контрацептивы вредят пищеварительной системе

Ferra.ru

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, какие могут быть побочные эффекты у оральных контрацептивов.

Как оральные контрацептивы вредят пищеварительной системе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дело в том, что влияние на кишечник эстрогенов, которые содержатся в таблетках, окончательно не установлено. Некоторые исследования показали, что этот гормон, а также прогестерон обладают противовоспалительным иммуномодулирующим действием за счёт снижения выработки воспалительных цитокинов. Влияет ли эстроген на риск хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, неясно. В разных работах отмечалось то увеличение риска, то снижение.

Ещё одно исследование показало, что эстроген и прогестерон стимулируют заживление ран в кишечном эпителии. Кроме того, учёные говорили, что женские гормоны уменьшают проницаемость кишечника.

Но есть и другие исследования, который продемонстрировали обратный эффект гормонов. Обзор 20 научных работ выявил, что приём оральных контрацептивов повышает риск язвенного колита на 30%, а болезни Крона — на 24%.

Таким образом, препараты эстрогенов вряд ли стоит принимать для улучшения функции кишечника. В то время как одни учёные говорят об их пользе, другие исследования демонстрируют потенциальный вред. Сергей Вялов Гастроэнтеролог и гепатолог

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