Как оральные контрацептивы вредят пищеварительной системе

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, какие могут быть побочные эффекты у оральных контрацептивов.

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Дело в том, что влияние на кишечник эстрогенов, которые содержатся в таблетках, окончательно не установлено. Некоторые исследования показали, что этот гормон, а также прогестерон обладают противовоспалительным иммуномодулирующим действием за счёт снижения выработки воспалительных цитокинов. Влияет ли эстроген на риск хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, неясно. В разных работах отмечалось то увеличение риска, то снижение.

Ещё одно исследование показало, что эстроген и прогестерон стимулируют заживление ран в кишечном эпителии. Кроме того, учёные говорили, что женские гормоны уменьшают проницаемость кишечника.

Но есть и другие исследования, который продемонстрировали обратный эффект гормонов. Обзор 20 научных работ выявил, что приём оральных контрацептивов повышает риск язвенного колита на 30%, а болезни Крона — на 24%.