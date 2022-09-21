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1 час назад

Врач пояснила, о каких проблемах сигнализируют боли в разных отделах позвоночника

Вечерняя Москва

О чем говорят боли в различных отделах спин и как избавиться от боли и дискомфорта, вызванных психологическими причинами, рассказала врач-терапевт и психолог Инна Виноградова.

О каких проблемах сигнализируют боли в позвоночнике
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как пояснила эксперт, наша спина первой реагирует на негативные переживания. Тело реагирует на тревоги, обиды, чувство вины и прочие негативные эмоции.

— Инстинктивная реакция на любой стресс — бей или беги. И мышцы напрягаются непроизвольно, готовясь к схватке или бегству. Паравертебральные (околопозвонковые) мышцы спины реагируют первыми. Вот так и включается бессознательный механизм проблем с позвоночником, — пояснила специалист в комментарии Общественной службе новостей.

Боли в грудном отделе позвоночника могут указывать на плохой контакт со своей чувственной сферой. Стоит обратить внимание на обиды или утраты, связанные с близкими или даже питомцами.

Дискомфорт в пояснице обычно вызван социальными страхами: безденежье, например. Боли в пояснице усиливаются, если вы обращаетесь к близким с просьбой, а они не помогают. Боль в крестце возникает, если события на работе и в личной жизни развиваются не так, как хотелось бы человеку, словно он теряет свободу.

Здоровье,
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