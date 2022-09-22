Как заваривать шиповник: правильные способы

О пользе шиповника знают практически все, но как только дело доходит до его применения в реальной жизни, энтузиазм быстро улетучивается. И только лишь потому, что далеко не все знают, как правильно заваривать шиповник, чтобы получить из него максимум пользы. «Рамблер» предлагает самые правильные способы заваривания ягод шиповника, причем как свежих, так и сушеных.
Вообще-то найти свежий шиповник задача не из простых, продается он осенью и лишь две-три недели в году, когда идет сбор урожая. Но если вам повезло купить свежий шиповник, то из напитка вы получите максимум пользы. Что нужно сделать:
Сушеный шиповник можно заваривать разными способами, при этом ворсинки удалять не нужно. Идеальный вариант — предварительно измельчить ягоды шиповника в блендере или кофемолке (если вы достаточно настойчивы и упорны). Но можно заваривать и целые ягоды шиповника, правда полезных веществ в таком напитке будет меньше, а сам процесс дольше.
Это самый быстрый и самый экономичный способ заваривания шиповника.
Не всякий термос подойдет для заваривания шиповника, нужен такой, в котором колба выполнена из стекла. Если у вас остался старый советский термос, он отлично подойдет для этих целей, если нет, попробуйте найти или воспользуйтесь другим способом заваривание.
Считается, что витамины в готовом напитке сохраняются до 12 часов. Поэтому нет смысла заваривать сразу много шиповника, лучше каждый раз готовить свежий настой. Взрослым рекомендуется в сутки выпивать один стакан настоя шиповника, детям достаточно половины стакана. Для профилактики настой шиповника можно пить 2-3 раза в неделю, если уже заболели, то каждый день.
В шиповнике содержится большое количество витамина С, поэтому его могут назначать в сезон простуд и ОРВИ. Также шиповник богат витаминами группы В, флавоноидами, витаминами Е, К и А, кальцием, калием, магнием, железом, пектинами, яблочной и лимонной кислотами. Но здесь важно отличать два сорта шиповника — коричный и собачью розу. Нам нужен коричный, у которого все веточки коричневого цвета, в том числе самые молодые побеги, а колючки тонкие и прямые. У собачьей розы колючки загнуты, а молодые побеги зеленые. Кстати, садовые розы, если за ними не ухаживать должным образом, могут потерять сортовые качества и переродиться в шиповник. Но изменения эти только внешние, содержание полезных веществ в ягодах от этого не увеличится.
Если у вас есть аллергия на витамин С, то шиповник вам противопоказан. Также не рекомендуется пить шиповник в момент обострения заболеваний ЖКТ, например, при гастрите или язве. В шиповнике содержится много кислот, которые могут негативно влиять на зубную эмаль. Если у вас есть проблемы с эмаль, шиповник лучше исключить либо полоскать рот после его употребления.