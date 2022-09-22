Как заваривать шиповник: правильные способы

О пользе шиповника знают практически все, но как только дело доходит до его применения в реальной жизни, энтузиазм быстро улетучивается. И только лишь потому, что далеко не все знают, как правильно заваривать шиповник, чтобы получить из него максимум пользы. «Рамблер» предлагает самые правильные способы заваривания ягод шиповника, причем как свежих, так и сушеных.

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Как заваривать свежие ягоды шиповника

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Вообще-то найти свежий шиповник задача не из простых, продается он осенью и лишь две-три недели в году, когда идет сбор урожая. Но если вам повезло купить свежий шиповник, то из напитка вы получите максимум пользы. Что нужно сделать:

Тщательно промыть и высушить. Разрезать ягоды пополам, чтобы удалить все ворсинки. Разомните ягоды вилкой и переложите в стеклянный чайник или термос. Залейте горячей водой, но не кипятком. На литр воды понадобится пять столовых ложек ягод шиповника. Оставьте на 40 минут. Процедите через марлю. Мякоть, которая осталась на марле, переложите в кастрюлю, залейте двумя литрами воды и еще полчаса прокипятите. Смешайте все, что получилось. Настой готов!

Сушеный шиповник можно заваривать разными способами, при этом ворсинки удалять не нужно. Идеальный вариант — предварительно измельчить ягоды шиповника в блендере или кофемолке (если вы достаточно настойчивы и упорны). Но можно заваривать и целые ягоды шиповника, правда полезных веществ в таком напитке будет меньше, а сам процесс дольше.

Как заваривать сушеный шиповник

Плоды промыть, просушить. Измельчить в блендере, если есть настроение. Если настроения нет, дайте себе труд проколоть каждую ягоду иглой, так настой будет более насыщенным. Переложить в заварочный чайник. Залить горячей, но не кипящей водой из расчета один литр воды на пять столовых ложек шиповника. Через 7-8 часов процедите настой. Если ягоды были целыми, дайте им постоять еще пару часов.

Как заваривать шиповник в кастрюле

Это самый быстрый и самый экономичный способ заваривания шиповника.

Плоды промываете и даете высохнуть. Затем измельчаете в блендере, разрезаете на половинки или прокалываете каждую ягоду иголкой, в зависимости от того, на что хватает ваших сил. Перекладываете в кастрюлю, заливаете теплой водой из расчета — один литр воды на 3 столовые ложки шиповника. Даете настояться примерно полчаса. Ставите кастрюлю на медленный огонь еще на полчаса. Следите за тем, чтобы шиповник не закипел, иначе полезные вещества будут разрушаться. Снимите с плиты и дайте остыть. После чего отвар можно процедить и пить.

Как заваривать шиповник в термосе

Не всякий термос подойдет для заваривания шиповника, нужен такой, в котором колба выполнена из стекла. Если у вас остался старый советский термос, он отлично подойдет для этих целей, если нет, попробуйте найти или воспользуйтесь другим способом заваривание.

Промойте и высушите ягоды. Измельчите в блендере. Заполните термос примерно на четверть. Залейте горячей, но не кипящей водой. Закрутите крышку, настой можно пить через два часа, но лучше дать ему постоять 8-10 часов. Перелейте настой в удобную емкость, а то, что осталось, залейте водой еще раз. Но больше двух раз заваривать одни и те же ягоды смысла нет.

Сколько шиповника можно пить в день

Считается, что витамины в готовом напитке сохраняются до 12 часов. Поэтому нет смысла заваривать сразу много шиповника, лучше каждый раз готовить свежий настой. Взрослым рекомендуется в сутки выпивать один стакан настоя шиповника, детям достаточно половины стакана. Для профилактики настой шиповника можно пить 2-3 раза в неделю, если уже заболели, то каждый день.

Чем полезен шиповник

В шиповнике содержится большое количество витамина С, поэтому его могут назначать в сезон простуд и ОРВИ. Также шиповник богат витаминами группы В, флавоноидами, витаминами Е, К и А, кальцием, калием, магнием, железом, пектинами, яблочной и лимонной кислотами. Но здесь важно отличать два сорта шиповника — коричный и собачью розу. Нам нужен коричный, у которого все веточки коричневого цвета, в том числе самые молодые побеги, а колючки тонкие и прямые. У собачьей розы колючки загнуты, а молодые побеги зеленые. Кстати, садовые розы, если за ними не ухаживать должным образом, могут потерять сортовые качества и переродиться в шиповник. Но изменения эти только внешние, содержание полезных веществ в ягодах от этого не увеличится.

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Кому нельзя пить шиповник